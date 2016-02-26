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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۳۸

رئیس ستاد انتخابات کردستان:

۶۷ هزار کردستانی برای اولین بار پای صندوق های رای می روند

۶۷ هزار کردستانی برای اولین بار پای صندوق های رای می روند

سنندج - رئیس ستاد انتخابات کردستان با اشاره به یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۳۶ واجد رای دادن در این استان گفت: ۶۷ هزار و ۸۶۳ نفر برای اولین بار و به عنوان رای اولی پای صندوق های رای حاضر می شوند.

علیرضا آشناگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز رای گیری در شعبه های اخذ رای در استان کردستان همزمان با دیگر نقاط کشور اظهار داشت: امسال برای اولین ۶۷ هزار و ۸۶۳ نفر پای صندوق های اخذ رای حاضر می شوند.

وی ادامه داد: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در مجموع یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۳۶ نفر شرایط حضور در پای صندوق های اخذ رای را دارند.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ۲۴ هزار نفر در قالب عوامل اجرایی، نظارتی و همچنین بازرسی در امر برگزاری انتخابات در هفتم اسفند ماه سال جاری مشارکت دارند.

وی افزود: هزار و ۱۹۷ شعبه اخذ رای در استان کردستان آراء مردم را جمع آوری می کنند که ۵۹۵ شعبه در قالب ثابت و ۶۰۲ شعبه نیز به صورت سیار در سراسر استان کردستان در مناطق شهری و روستایی دایر می شوند.

آشناگر گفت: خوشبختانه به دلیل هماهنگی های صورت گرفته در سراسر استان کردستان مشکل خاصی برای برگزاری انتخابات باشکوه و با حضور حداکثری مردم وجود ندارد و بدون شک مردم استان در این دوره از انتخابات نیز حضور باشکوهی خواهند داشت.
 

کد مطلب 3565884

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