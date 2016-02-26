پیام حضورحماسی مردم در انتخابات نمایش اقتدار و عظمت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد امین راستی امروز جمعه در بازدید از شعبه ۲۷ اخذ رای واقع در مسجد جامع سنندج با بیان اینکه حضور در انتخابات سرنوش ملت و کشور را تعیین می کند،گفت: شرکت در انتخابات هم حق و هم وظیفه اقشار مختلف مردم که واجد شرایط رای دادن هستند، است.

وی عنوان کرد: فردی نمی تواند خود را ایرانی بداند ولی در انتخابات حضور پیدا نکند، وخوشبختانه ملت ما نسبت به انتخابات همواره احساس تکلیف کرده اند.

وی اظهارداشت: دشمنان کشورمان به این دوره از انتخابات هم چشم دوخته اند و می خواهند از میزان مشارکت مردم در انتخابات اطلاع پیدا کنند.

عضو هیات نظارت استان کردستان ادامه داد: قطعا حضور مردم در انتخابات سرنوشت یک ملت را تغییر می دهد.

ماموستا راستی اظهارداشت: علارغم توطئه های دشمنان با توجه به اینکه مردم ما از آگاهی و بصیرت کافی برخوردارند شاهد افزایش میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات خواهیم بود.

وی افزود: بی شک پیام این حضور سرنوشت ساز مردم در انتخابات نمایش اقتدار و عظمت ملت ایران به ویژه غیورمردان وزنان کردستانی است.