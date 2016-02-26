  1. استانها
  2. کردستان
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۲

عضو هیات نظارت:

پیام حضورحماسی مردم در انتخابات نمایش اقتدار و عظمت ملت ایران است

پیام حضورحماسی مردم در انتخابات نمایش اقتدار و عظمت ملت ایران است

سنندج - عضو هیات نظارت استان کردستان عنوان کرد: پیام این حضور سرنوشت ساز مردم در انتخابات نمایش اقتدار و عظمت ملت ایران به ویژه غیورمردان وزنان کردستانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمد امین راستی امروز جمعه در بازدید از شعبه ۲۷ اخذ رای واقع در مسجد جامع سنندج با بیان اینکه حضور در انتخابات سرنوش ملت و کشور را تعیین می کند،گفت: شرکت در انتخابات هم حق و هم وظیفه اقشار مختلف مردم که واجد شرایط رای دادن هستند، است.

وی عنوان کرد: فردی نمی تواند خود را ایرانی بداند ولی در انتخابات حضور پیدا نکند، وخوشبختانه ملت ما نسبت به انتخابات همواره احساس تکلیف کرده اند.

وی اظهارداشت: دشمنان کشورمان به این دوره از انتخابات هم چشم دوخته اند و می خواهند از میزان مشارکت مردم در انتخابات اطلاع پیدا کنند.

 عضو هیات نظارت استان کردستان ادامه داد: قطعا حضور مردم در  انتخابات سرنوشت یک ملت را تغییر می دهد.

ماموستا راستی اظهارداشت: علارغم توطئه های دشمنان  با توجه به اینکه مردم ما از آگاهی و بصیرت کافی برخوردارند شاهد افزایش میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات خواهیم بود.

وی افزود: بی شک پیام این حضور سرنوشت ساز مردم در انتخابات نمایش اقتدار و عظمت ملت ایران به ویژه غیورمردان وزنان کردستانی است.

کد مطلب 3566059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها