اسپیلبرگ بازیگر مورد نظرش را پیدا کرد/ ماجراهای عجیب پسر فقیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اسپیلبرگ که قصد دارد فیلم «بازیگر آماده یک» را بسازد برای بازی در نقش اصلی این فیلم تای شرایدن را انتخاب کرد.

اسپیلبرگ پس از یک جستجوی طولانی‌مدت سرانجام اعلام کرد از تای شرایدن بازیگر فیلم «لجن» برای فیلم بعدی‌اش بهره می‌گیرد.

فیلم بعدی این کارگردان صاحب‌نام را کمپانی برادران وارنر می سازد و در آن به جز تای شرایدن اولیویا کوک بازیگر فیلم تحسین شده «من و ارال و دختر در حال مرگ» در نقش اصلی زن جلوی دوربین خواهد رفت. بن مندلسون نیز به عنوان یکی دیگر از بازیگران این فیلم انتخاب شده است.

این فیلم با اقتباس از کتابی نوشته ارنست کلاین به همین نام ساخته خواهد شد. خود اسپیلبرگ در کنار دونالد لی لاین، دن فارا و کریستی ماکوسکو تهیه کنندگان این فیلم خواهند بود.

رمان کلاین سال ۲۰۱۱ منتشر شد و داستان آن درباره یک دنیای حیاتی است. زاک پن فیلمنامه این فیلم را نوشته است.

شرایدن ۱۹ ساله در این فیلم در نقش مید واتس، پسری فقیر و یتیم بازی می‌کند که در کلانشهر اوکلاهما محاصره شده است. او می خواهد از دنیای واقعی خطرناک خود فرار کند بنابراین به یک اتوپیای مجازی و شبکه‌ای به نام اوسیس وصل می‌شود که در آنجا آدم‌ها زندگی ایده‌آل مجازی را تجربه می‌کنند. وقتی صاحب این شبکه مجازی که میلیونر هم هست می‌میرد، وارث او کسی است که باید در یک مسابقه شرکت کند.

این فیلم قرار است ۳۰ مارس ۲۰۱۸ اکران شود.

شرایدن در فیلم «لجن» ساخته جف نیکولز بازی کرد و در برابر متیو مک‌کاناهی ظاهر شد و بعد کارش را با بازی در درام‌های بزرگسالانه شامل «جوی» ساخته دیوید گوردون گرین و «جاهای تاریک» ساخته گیلیان فلین ادامه داد. او قرار است در فیلم جدید «مردان ایکس» نیز بازی کند.