۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۴۵

فرماندار خلخال عنوان کرد:

پیش‌بینی افزایش مشارکت مردم خلخال در انتخابات

خلخال- فرماندار خلخال گفت: بر اساس بررسی میدانی صورت گرفته پیش‌بینی می‌کنیم مشارکت مردم خلخال در این دوره از انتخابات بیشتر از دوره‌های قبل باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری شیخ احمد پیش از ظهر جمعه با حضور در شعبات اخذ رأی خلخال تصریح کرد: استقبال شهروندان خلخالی در انتخابات این دوره قابل‌توجه است.

وی افزود: از ساعات اولیه انتخابات مردم خلخال به صورت گسترده در شعب اخذ رأی حاضر شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مشارکت مردم شهرستان خلخال به‌مراتب بیشتر از دوره‌های قبل باشد.

فرماندار خلخال با بیان اینکه در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر ۱۷ نامزد با هم رقابت دارند، تصریح کرد: ۲۲۰ شعبه در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر با ۱۴۹شعبه ثابت و ۷۱ شعبه سیار تعیین شده است.

نظری شیخ احمد به  همکاری نزدیک به چهار هزار نفر در برگزاری انتخابات این حوزه اشاره کرد و گفت: تلاش همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات پرشور و سالم است.

وی به رصد مداوم شعب اخذ رای اشاره کرد و افزود: در صورت مشاهده تخلف سریعا با افراد متخلف برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست با حضور به هنگام در شعب اخذ رأی و جلوگیری از شلوغی ساعات پایانی در انتخابات شرکت کنند.

محمد میرزایی ناطق

