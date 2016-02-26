به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری شیخ احمد پیش از ظهر جمعه با حضور در شعبات اخذ رأی خلخال تصریح کرد: استقبال شهروندان خلخالی در انتخابات این دوره قابل‌توجه است.

وی افزود: از ساعات اولیه انتخابات مردم خلخال به صورت گسترده در شعب اخذ رأی حاضر شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مشارکت مردم شهرستان خلخال به‌مراتب بیشتر از دوره‌های قبل باشد.

فرماندار خلخال با بیان اینکه در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر ۱۷ نامزد با هم رقابت دارند، تصریح کرد: ۲۲۰ شعبه در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر با ۱۴۹شعبه ثابت و ۷۱ شعبه سیار تعیین شده است.

نظری شیخ احمد به همکاری نزدیک به چهار هزار نفر در برگزاری انتخابات این حوزه اشاره کرد و گفت: تلاش همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات پرشور و سالم است.

وی به رصد مداوم شعب اخذ رای اشاره کرد و افزود: در صورت مشاهده تخلف سریعا با افراد متخلف برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست با حضور به هنگام در شعب اخذ رأی و جلوگیری از شلوغی ساعات پایانی در انتخابات شرکت کنند.