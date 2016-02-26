صفوف طولانی رأی در برخی شعبه های همدان/حماسه ای که ادامه دارد ...

به گزارش خبرنگار مهر، روز سرنوشت ساز فرا رسید و در شعبه های اخذ رای شور و حال خاصی برپاست و مردم برای رقم زدن سرنوشت شهر و کشورشان به پای صندوق های رای آمده اند.

مردم در صف های طولانی به انتظار ایستاده اند تا مهر سرنوشت را برروی شناسنامه خود حک کنند و اما چیزی که مرا به وجد آورده اینکه شور و اشتیاق مردم، خبرنگاران و عکاسان در حال ثبت این لحظات، بسیار دیدنی بود.

باز هم مردم همیشه در صحنه همدان حماسه دیگری آفریدند بطوریکه در حین بازدید از شعبه های اخذ رای سئوالاتی در ذهنم جان گرفت که نتظارات مردم از منتخبین چیست؟ به چه دلیل حضور حداکثر مردمی در این دوره انتخابات اهمیت دارد؟ و اینکه اگر آن ها نماینده می شدند اولویت برنامه هایشان چه بود؟

محسن مجد یک از رای دهندگان با اشاره به دلیل رای دادنش گفت: امروز به پای صندوق رای آمدم زیرا باید سرنوشتمان اهمیت دهیم.

به ایرانی بودنم افتخار میکنم

وی در پاسخ به این سئوال که انتظار شما از منتخبین چیست؟ بیان کرد: انتظار دارم در مرحله اول جمهوریت مجلس با قید اسلامی را در نظر بگیرند.

به توضیح مجد یکی از دلایل حضور همگانی مردم احساس مسئولیتی است که نسبت به برجام دارند و باید با حضورشان بگویند که ما ملت متحدی هستیم.

سارا ایزدی یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز در پاسخ به این سئوال که دلیل رای دادنش چه بود؟ عنوان کرد: من به دلیل اهمیت دادن به ارزش های ملی امروز به پای صندوق رای آمدم.

وی با بیان اینکه تمام مردم از منتخبین مجلس انتظاراتی دارند، گفت: مهمترین انتظار ما این است که پس از ورود به مجلس، مردمی عمل کنند.

ایزدی در ادامه گفت: من به ایرانی بودنم افتخار میکنم زیرا ایرانم کشوری مقتدر در جهان است.

به فرمان رهبرم به پای صندوق ها آمده ام

مردی ۵۰ ساله در حالی که نوه اش را در آغوش داشت می گفت: من امروز فقط به فرمان رهبرم به پای صندوق ها آمده ام وگرنه من اعتمادم را به نماینده ها از دست داده ام.

اردشیر طالبی در ادامه بیان کرد: انتظار من از منتخبین این است که شعار ندهند و به گفته هایشان جامه عمل بپوشانند چراکه بیکارای جوانان در جامعه معضلی بزرگ است و در ابتدا باید به این مسئله رسیدگی شود.

امید پیری که امروز اولین رای خود را در صندوق می انداخت نیز عنوان کرد: من امروز به پای صندوق رای آمدم زیرا حق من است که در سرنوشتم دخیل باشم.

به توضیح وی نمایندگان هیچ گاه نباید پس از ورود به مجلس گذشته خود را فراموش کنند چرا که به واسطه رای ما به کرسی های مجلس تکیه خواهند زد.

پیری در پاسخ به این سئوال که اگر او فردا به عنوان نماینده انتخاب می شد اولویتش برای شهر همدان چه بود؟ گفت: من امکانات و مکان های تفریحی شهر را گسترش می دادم و علاوه بر آن به فکر راه حلی مناسب برای بحران بیکاری جوانان شهرم بودم.

مرد مسنی که روی ویلچر برای رای دادن آمده بود می گفت:هم دوره ای های من سی و چند سال پیش بر روی خاکریز های وطن جان باختند و من امروز برای اهمیت به خون آن ها آمده ام.

وی در پاسخ به این سوال که اگر او به عنوان نماینده انتخاب می شد اولیتش چه بود گفت: همدان شهری است که جنبه های توریستی بسیاری دارد و باید به این موضوع اهمیت داد و پای گردشگران دیگری را به ههمدان باز کرد.

خانم ۳۵ ساله خانه داری نیز که به همراه دو فرزند ۱۶ ساله دو قلویش آمده بود زمانی که علت آمدن فرزندانش را جویا شدم، گفت: فرزندان من از اکنون باید یاد بگیرند که چگونه انتخاب کنند و سرنوشتشان را بسازند.

و این گوشه چشمی بود از افرادی که امروز به پای صندوق های رای آمده بودند.

