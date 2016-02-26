دستانی که سرنوشت را رقم زدند/ فرش قرمز ورود به بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز همه آمده بودند تا منتخب خود را راهی بهارستان کنند و منطقه را با قانونی هدفمند سامان دهند. خلوتی کوچه ها و خیابان ها فریاد حضور را در خود مخفی کرده اند. در بعضی از مسیرها عکسها و تراکتهای تبلیغاتی نقش بر زمین شده اند و نوعی تبلیغ دیررس را نمایان می کنند.

ستاد انتخابات از اول صبح کار خود را آغاز کرده است و تمامی برنامه های مدنظر را با امنیت کامل زیر پوشش گرفته است. مسئولان و نماینده های ستاد در تمامی شعبه ها حاضر شده و تعرفه ها را ارائه داده اند.

در یکی از خیابانهای به طرف شعبه های اخذ رأی گیری کارگرانی دیده می شوند که درست در این روز سرنوشت ساز هم قوت خود را برای کسب روزی حلال به کار گرفته اند. چهره هاشان نشان از خستگی دارد. یکی از آنان که خود را مرادعلی معرفی می کند دستان پینه بسته اش را بالا می برد و می گوید قنوت امروزم را با امید به آینده می خوانم تا که شاید رأی من به عنوان یک کارگر اثر کند و حق به حقدار برسد.

مرادعلی سه فرزند دارد و سالهاست که با شغل کارگری امورات زندگی اش را می گذراند. فرزندانش هرسه محصلند و مسلماً آینده ای را می خواهند و این آینده قطعاً با یک انتخاب اصلح روشن می شود.

در طول مسیر ذهن ام از مطالبات مردمی می گذرد و یاد وظایف اصلی یک نماینده که می افتم ناگهان یکی از شعبه های اخذ رأی روبرویم ظاهر می شود. داخل این شعبه صف مردم نشان از علاقه حضور دارد و تلاش برای انتخاب اصلح هم ملاکی است برای تمامی رأی دهندگان.

فرهنگی بازنشسته ای است که سالها خاک کلاس درس را تجربه زندگی اش کرده، معتقد است یک نماینده باید به اهدافش در حوزه قانونی خود عمل کند و برای پیشرفت منطقه اش تلاشی کند دو چندان. باید آنچه در حیطه وظایفش است را به کار ببرد و حاشیه سازی نکند.

۴۶ ساله است و با سابقه طولانی رأی دادن بار دیگر رأیش را داخل صندوق می اندازد و از آگاهی یک نماینده نسبت به وضعیت منطقه می گوید. از تلاش برای جوانان شهر و ساختن آینده ای برای آنان. معقتد است در این نه دوره انتخابات وضعیت قروه چندان تغییر نداشته و این مردم فقط برای انجام وظیفه است که می آیند و رأی می دهند وگرنه دیگر همه از وعده های بی عمل خسته اند.

دبیر ۴۱ ساله ای نیز از معیارهایش برای انتخاب می گوید و بر این باور است که یک نماینده باید دارای برنامه های هدفمند باشد و در راستای اهداف نظام حرکت کند، شعار ندهد و اصولی پیش رود.

رأی اولی است و لذتی در نگاهش وجود دارد که خط لبخندش را برای انتخابات این دوره به یادگار می گذارد. می گوید خوشحال است که می تواند در تصمیم گیری برای کشورش سهیم باشد و امیدش را به آینده بدوزد.

انگشت مهر خورده اش را با افتخار بالا می برد و زنده باد ایران را سر می دهد.

مشارکتی ستودنی

فرماندار قروه با حضور در پای صندوق های اخذ رای، انتخابات را تجلی مردم سالاری دینی دانست و حفظ اقتدار کشور را در مشارکت مردم دانست.

شعبان سپهر صبح اظهار داشت: انتخابات تجلی مردم سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است که به کرات در طول تاریخ انقلاب اسلامی برگزار شده است

وی افزود: تأسی به سیره رهبر معظم انقلاب باید مورد توجه باشد چرا که ایشان همیشه در ابتدایی ترین ساعات انتخابات در پای صندوق رای حاضر می شوند.

به گفته وی پشتوانه ما و در واقع مظهر اقتدار نظام مردم هستند و آنچه که اقتدار کشور را حفظ می کند حضور مردم است.

وی افزود: مردم برای حمایت از انقلاب و حمایت از خون شهدا در پای صندوق های رای حضور می یابند

سپهر بیان داشت: برنده واقعی انتخابات مردم هستند و امیدواریم این انتخابات وحدت و همدلی و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی را به همراه داشته باشد.

حمایتی حماسی

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه نیز گفت: حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای قدرت سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی را در صحنه های بین المللی افزایش می دهد.

سعید شعبانی با حضور در پای صندوق های رای اظهار داشت: خوشبختانه از ساعات اولیه برگزاری انتخابات می بینیم که در مکان هایی که شعب اخذ رای قرار دارد برادران و خواهران برای حضور در انتخابات حضور یافته اند و این نشان می دهد مردم به سرنوشت خود علاقه مند هستند و پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشند.

وی افزود: خوشحالیم در کشوری هستیم که خودمان برای سرنوشتمان تصمیم می گیریم و این نمونه کامل و حقیقی دموکراسی دینی و مردمی است.

به گفته شعبانی در ۳۷ سالی که از عمر با برکت انقلاب اسلامی می گذرد ۳۲ انتخابات را با عزت و کرامت برگزار کرده ایم و سی و سومین انتخابات را امروز در هفتم اسفند برگزار می کنیم که ان شا الله منجر شود به انتخاب نماینده اصلح، هم در مجلس خبرگان رهبری و هم در مجلس شورای اسلامی.

وی تصریح کرد: حضور حداکثری اگر در پای صندوق های رای اتفاق بیافتد قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی را در عرصه های بین المللی افزایش خواهد داد چرا که حضور مردم در صحنه های حساس کشور بیانگر پشتیبانی مردم از نظام می باشد که چنین حقیقتی به زیبایی امروز نمود یافته است.

و این است حماسه حضور مردمی که پشتیبان نظام و انقلابند، این مردم امروز با دستان خود سرنوشتی را رقم زدند ستودنی و با معیاری بالا فرش بهارستان را گسترانیدند.