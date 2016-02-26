خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها-عالیه نخعی: قطار دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ساعت هشت صبح هفتم اسفندماه ۹۴ به ایستگاه مردم رسیده و بار دیگر چشم جهانیان را به جغرافیای ایران دوخته است.

خورشید سوزان کویر در دل زمستان در حال غروب کردن است و باگذشت ۱۰ساعت از زمان آغاز انتخابات هنوز هم فوج فوج مردم از هر سو خود را به محل صندوق های رأی می‌رسانند و هر لحظه نیز بر تعدادشان افزوده می‌شود.

اینجا از هر قشر و از هر سنی حضور دارند، مردم ولایی و متدین خراسان جنوبی پس از شعار و کلام در ۲۲ بهمن این بار باشعور و جلال به عرصه انتخابات آمده و از نخستین دقایق آغاز رأی‌گیری به‌صورت منسجم و پرشور با حضور در پای صندوق‌های رأی به‌فرمان مقام معظم رهبری لبیک گفته و خلق حماسه‌ای جاوید ‌در دفتر زرین انقلاب اسلامی ایران را آغاز کردند.

خلق حماسه‌ای دیگر از همان لحظه‌ای شروع انتخابات به‌خوبی مشهود است، این صف های طولانی قبل از شروع انتخابات تشکیل‌شده و هر چه به زمان پایانی انتخابات نیز نزدیک تر می‌شویم بر طول آن افزوده می‌شود.

مردم در صف‌هایی که کند حرکت می‌کنند بیکار نیستند، برخی از شوقشان برای نخستین رأی دادن خود می‌گویند و در بین برخی دیگر که سال‌هاست در این صف‌ها حضور دارند بحث های سیاسی و انتخابات داغ داغ است.

گروهی مثل من و همکارانم هم در حال ثبت این صحنه‌ها هستیم تا بار دیگر با مدرک به دشمنان نشان دهیم که نه تنها تبلیغات منفی آن‌ها راه به‌جایی نبرده بلکه مردم را برای حضور در انتخاباتی پرشورتر از گذشته حضور دارند.

به خاطر رهبرم، کشورم و آینده فرزندم آمده‌ام

در میان خیل جمعیت، به دنبال سوژه خاص خودم می‌گردم که با عصایی به‌دست روی زمین پیدایش می‌کنم، گویی پیری و ناتوانی نتوانسته او را از ماندن در این صف طولانی ناامید کند و همچنان منتظر است.

صدایم او را از دنیای خودش بیرون می‌کشد و بااینکه هنوز نمی‌دانم که هستم لبخند می‌زند، از او در مورد دلیل انتظارش که سؤال می‌کنم صفحه آخر شناسنامه‌اش را نشانم می‌دهد و می‌گوید: اینجا را ببین، من تا الآن در همه انتخابات شرکت کرده‌ام الانم آمده‌ام که پیرو رهبرم باشم.

مهرهای روی شناسنامه‌اش گویای همه عشق و علاقه‌اش به کشورش است، نیازی به پرسیدن بیشتر نمی‌بینم که خودش ادامه می‌دهد: پسر من و امثال من برای همین کشور رفت، حالا ما هستیم که باید دین خود را نسبت به خونشان ادا کنیم و تا لحظه آخر نیز از خونش دفاع خواهم کرد.

کمی آن‌طرف‌تر مادری دیگر فرزند خود را در آغوش دارد و به‌کندی حرکت صف نگاه می‌کند، او نیز از علاقه خود به کشور و سرنوشت کشورش حرف می‌زدند و می‌گوید: به خاطر رهبرم، کشورم و آینده فرزندم آمده‌ام، می‌خواهم خودم برای استان خود و آینده کشور خود تصمیم بگیرم.

بلند می‌گویم تا به گوش همه بدخواهان کشور برسد: ما رهبر خود را تنها نمی‌گذاریم

معصومی ادامه می‌دهد: وقتی نظام و کشورم برای من ارزش قائل شده و فرصت اظهارنظر داده چرا از آن استفاده نکنم و اجازه دهم که کسانی دیگر برایم تصمیم بگیرم، بنابراین آمده‌ام تا خودم از حقم دفاع کنم.

رضایی نیز یکی دیگر از مردان این خطه بوده که انگار آتشش و شوقش برای رأی دادن کمی تندتر از بقیه است، آن چنان با تب و تاب از دلیل حضورش برای شرکت در انتخابات می‌گوید که تمام نگاه‌ها را به سمت ما جلب کرده است.

او می‌گوید: بلند می‌گویم تا به گوش همه بدخواهان کشور برسد: ما رهبر خود را تنها نمی‌گذاریم، ما خام حرف‌ها و تبلیغات آن‌ها نشده‌ایم و آمده‌ایم مشت محکمی بر دهان دشمنان و بدخواهان انقلاب باشیم.

پیروز واقعی این انتخابات مردم هستند

وی با بیان اینکه نماینده مردم باید توسط خودشان تعیین و انتخاب شود، ادامه می‌دهد: مردم از نمایندگان خود انتظاراتی دارند و برای همین آمده‌اند به کسانی رأی دهند تا این انتظارات را برایشان برآورده کند.

رضایی به درخواست‌ها و انتظارات خود از نماینده منتخب مردم نیز اشاره‌کرده و می‌گوید: نماینده باید دلسوز مردم باشد و بداند به خاطر رأی همین مردم بوده که اجازه قانون‌گذاری به او داده‌شده و از این‌رو باید خود را خادم مردم بداند نه بالاتر از مردم.

محمدی نیز از دیگر شهروندان بیرجندی است که حضور مردم در این دوره از انتخابات را بسیار چشمگیرتر می‌بیند اضافه می‌کند: پیروز واقعی این انتخابات مردم هستند و بدون شک حضور گسترده مردم تأثیر خود را در معادلات جهانی به‌جا می‌گذارد.

وی با بیان اینکه حتی یک رأی هم در این انتخابات مهم و تأثیرگذار است، بیان کرد: اگر یک درصد احتمال می‌دادم رأی من تأثیر ندارد در انتخابات شرکت نمی‌کردم.

هیچ‌گاه بین ملت و نظام جمهوری اسلامی فاصله‌‌ ایجاد نخواهد شد

میری، دانشجوی سال آخر رشته مهندسی کامپیوتر نیز درباره حضورش در انتخابات چنین می‌گوید: من به‌عنوان یک دانشجوی ایرانی به‌فرمان مقام معظم رهبری لبیک گفته و امروز برای رقم زدن حماسه سیاسی در انتخابات شرکت کرده‌ام.

وی با اشاره به اینکه دشمنان می‌خواهند بین نسل جوان و انقلاب جدایی بیندازند و با شهید کردن دانشمندان کشور سعی در ترساندن دانشجویان و نخبگان این کشور دارند، بیان داشت: ولی همه جهانیان باید با دیدن این حضور پرشور و حماسی مردم بدانند که هیچ‌گاه بین ملت و نظام جمهوری اسلامی فاصله‌‌ ایجاد نخواهد شد.

بسیاری از جوانان این خطه در هشت سال دفاع مقدس در میدان‌های نبرد جان خود را نثار ارزش‌ها و اعتقادات خود کردند و امروز نیز جوانان همین سرزمین باری دیگر با شرکت در انتخابات علاوه بر اینکه به شهدای خود ادای دین می‌کنند، به نحوی دیگر در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی می‌ایستند.