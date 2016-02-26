حساسیت انتخابات در هر دوره بیشتر می شود

سید جواد حسینی در گفت و گو با مهر انتخابات را کانون تحولاتی دانست که سرنوشت این ملت به آن گره خورده است و اظهار کرد: انتخابات به طور کلی حساس است و این حساسیت در هر دوره نسبت به دوره های قبل بیشتر نیز می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: مردمی که در این صحنه حضور پیدا می کنند در واقع آینده سیاسی و اجتماعی این نظام را رقم می زنند.

وی تصریح کرد:‌ شرایط کنونی جامعه به گونه ای است که از یک طرف دشمنان نظام و از طرف دیگر دوستان این نظام بر روند تحولات انقلاب تاثیر داشته و این مسئله در هر دوره از انتخابات نسبت به دوره های گذشته حساس تر می شود.

حسینی بیان کرد:‌ اکنون که دولت در شرایط گشایش تعاملات بین المللی و رویکرد تفاهم را دارد این انتخابات می تواند نقشی اساسی در زمینه تحولات کشور داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد:‌ براساس چشم انداز ۱۴۰۴ کشور با درجه علمی، فرهنگی و اقتصادی و در تعامل موثر با جهان، این انتخابات می تواند نقش موثری در این زمینه داشته باشد.