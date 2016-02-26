مدارس شهر تهران فردا تعطیل است

مسعود ثقفي سخنگوي آموزش و پرورش شهرتهران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مدارس مناطق نوزده‌گانه تهران فردا تعطیل است.

وی افزود: با سپاس به درگاه الهی و درود فراوان به روح بلند و ملکوتی حضرت امام (رضوان الله تعالي عليه) بنیانگذار مردم سالاری دینی و شهدای جليل القدر انقلاب اسلامي، ضمن تقدیر از حضور حماسي مردم فهیم و آگاه شهر تهران دردو انتخابات سرنوشت‌ساز خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي كه مصداق تحقق رهنمود رهبر فرزانه انقلاب اسلامي مبني بر هم دلی و هم زبانی دولت و ملت است، به اطلاع مي رساند با توجه به استقبال كم نظير مردم بصير و انقلابي از انتخابات و طولانی شدن زمان شمارش آراي مأخوذه، و ساير فعاليت هاي مرتبط درحوزه ي نظارت و پشتيباني كه عموماً بر عهده فرهنگيان امين و فداكار اكثر قريب به اتفاق مدارس شهرتهران است، لذا مدارس مناطق نوزده گانه شهر تهران فردا شنبه هشتم اسفند ماه تعطيل است.

همچنین اصغر خلیلی،مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: تمام مدارس ناحیه ۱ و ۲ ری، چهاردانگه و اسلامشهر، فشافویه و کهریزک فردا هشتم اسفند ماه تعطیل هستند.