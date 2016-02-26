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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۲:۱۱

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

مدارس فردا در کهگیلویه و بویراحمد تعطیل نیست

مدارس فردا در کهگیلویه و بویراحمد تعطیل نیست

یاسوج – مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدارس فردا در این استان تعطیل نیست.

حمدالله خواهش نیک در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: همه مدارس در سراسر استان باز بوده و دانش آموزان در کلاس درس حاضر می شوند.

وی تصریح کرد: کلاسها همچون گذشته راس ساعت مقرر برگزار شده و معلمین نیز در کلاسهای درس خود حاضر خواهند شد.

کد مطلب 3566928

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