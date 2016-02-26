مدارسی كه شعب اخذ رای بودند فردا در نوبت صبح تعطیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن قائدی ها شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در ستاد برگزاری انتخابات استان اصفهان با اشاره به اینكه ۸۵ درصد از شعب اخذ رای استان اصفهان در مدارس این استان مستقر هستند، اظهار داشت: از این رو با توجه به تمدید زمان انتخابات در كشور و به دنبال آن در استان اصفهان مدارسی كه به نوعی با انتخابات درگیر بودند فردا در نوبت صبح تعطیل اعلام می شوند.