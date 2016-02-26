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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۲:۲۷

مدير كل آموزش و پرورش استان اصفهان:

مدارسی كه شعب اخذ رای بودند فردا در نوبت صبح تعطیل هستند

مدارسی كه شعب اخذ رای بودند فردا در نوبت صبح تعطیل هستند

اصفهان – مدیركل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تمام مدارسی كه شغب اخذ رای بودند فردا در نوبت صبح تعطیل اعلام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن قائدی ها شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در ستاد برگزاری انتخابات استان اصفهان با اشاره به اینكه ۸۵ درصد از شعب اخذ رای استان اصفهان در مدارس این استان مستقر هستند، اظهار داشت: از این رو با توجه به تمدید زمان انتخابات در كشور و به دنبال آن در استان اصفهان مدارسی كه به نوعی با انتخابات درگیر بودند فردا در نوبت صبح تعطیل اعلام می شوند.

کد مطلب 3566944

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