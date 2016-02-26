مدارس محل اخذ رای در البرز تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در ستاد انتخابات استان البرز، حجت الله ملاصالحی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه بسیاری از عوامل اجرایی انتخابات از قشر فرهنگیان هستند با مکاتبه ای که با آموزش و پروش داشتیم مقرر شد مدارسی که محل استقرار شعب اخذ رای بوده اند فردا تعطیل شوند.

وی در ادامه در خصوص تمدید زمان انتخابات در استان گفت: زمان انتخابات در استان تمدید نمی شود و عوامل اجرایی در حوزه انتخابیه کرج و ساوجبلاغ تا زمانی که آخرین نفر در حوزه حضور دارد مراحل انتخابات را انجام خواهند داد.

ملاصالحی در ادامه ضمن قدردانی از اداره کل آموزش و پرورش استان، نیروی انتظامی و اعضای شورای تامین استان، گفت: حضور مردم در انتخابات نسبت به سال های گذشته رشد چشمگیری داشت و فوق تصور مجریان انتخابات در استان بود.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز در پایان تاکید کرد: دولتمردان به پشتوانه مردم با قدرت هر چه تمام تر وارد عرصه های سیاسی می شوند و رمز آرامش حاکم بر کشور حاصل اعتماد مردم به مسئولان است.