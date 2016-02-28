تعداد آرای ۳۰ نفر برتر حوزه انتخابیه مشهد و کلات اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر پورمهدی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران فهرست ۳۰ نفر نخست دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مشهدو کلات را اعلام کرد.

وی گفت: نامزدهای منتخب برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی با ۳۸۴ هزار و ۷۷رای، نصرالله پژمانفر ۳۷۷ هزار و ۷۳۴ رای، محمدحسین بحرینی ۳۵۳ هزار و ۱۱۸ رای، رضا شیران خراسانی ۳۴۳ هزار و ۷۲۲ رای، جواد کریمی قدوسی با ۳۲۴ هزار و ۴۵۰ رای هستند.

سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی افزود: حسین امینی ۲۷۲ هزار و ۷۰ رای،‌ نسرین یوسفی ۲۵۱ هزار و ۱۸۵، علیرضا شهریاری ۲۴۰ هزار و ۲۱۹ رای، محمدرضا کلائی ۲۳۵ هزار و ۶۹۵ رای، سالاری ۲۲۶ هزار و ۶۴۵ رای نفرات ششم تا دهم این انتخابات بودند.

وی تصریح کرد: جواد آرین منش ۷۴ هزار و ۷۹۳ رای، مجید خدایی ۴۷ هزار و ۵۷۴ رای، حجت الاسلام حسینی طباطبایی ۴۳ هزار و ۶۲۳ رای، توسلی زاده ۳۳ هزار و ۸۰۱ رای، هادی طباطبایی ۳۰ هزار و ۴۸۹ رای نفرات یازدهم تا پانزدهم شدند.

پورمهدی بیان کرد:‌غلامعلی قنبری ۲۹ هزار و ۱۷۰ رای، محمدمهدی برادران خلخالی ۲۵ هزار و ۲۱۹ رای، حسین کامیاب ۲۰ هزار و ۵۳۲ رای،‌محمد مرتضوی ۱۶ هزار و ۱۹۳ رای، شاکری ۱۶ هزار و ۱۰۴ رای نیز نفرات شانزدهم تا بیستم اعلام شدند.

وی خاطرنشان کرد:‌ نفرات بیستم تا بیست و پنجم به ترتیب شراره معدنیان ۱۴ هزار و ۹۷۵ رای، مظلوم ۱۴ هزار و ۴۴۹ رای، جهانشیری ۱۴ هزار و ۱۴۲ رای، فروتن ۱۴ هزار و ۴۳ رای، احمد تقی زاده مقدم ۱۳ هزار و ۵۵۵ رای اعلام شدند.

سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی ادامه داد: ناهید مقصودی ۱۳ هزار و ۵۵۴ رای، حامد واعظ زاده خراسانی ۱۳ هزار و ۱۸۰ رای، سید علی حسینی ۱۳ هزار و ۸۵ رای،‌ مژگان محرم ۱۱ هزار و ۶۸۲ رای و سید احمد سالاری ۱۱ هزار و ۱۸۷ رای نیز نفرات بیست و ششم تا سی ام در این انتخابات رای آوردند.