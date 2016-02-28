نتایج رسمی انتخابات مجلس در سیستان و بلوچستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از دو روز پیگیری از مسئولان ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان تا کنون هیچ گونه آمار رسمی از سوی این ستاد علی رغم پیگیری چند باره با کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات صورت نگرفته است.

اما بر اساس به روز رسانی آمار ارایه شده از سوی ستاد انتخابات کشور نتایج رسمی سه حوزه باقی مانده انتخاباتی استان نیز مشخص شد که به شرح ذیل می باشد.

*چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند

از مجموع ۲۰۱۹۴۸ آرای صحیح آقای عبدالغفور ایران نژاد با کسب ۸۲۴۷۳ رأی به مجلس راه یافت.

*ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بخشهای بنت، لاشار، آشار و آهوران

آقای محمدنعیم امینی فرد از مجموع ۲۵۰۲۸۳ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۷۶۵۵۵ رأی

*خاش، میرجاوه، بخشهای نصرت آباد و کورین

آقای علی کرد از مجموع ۱۰۵۴۶۹ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۶۰۳۵۳ رأی

*زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون:

در حوزه انتخابیه زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون از مجموع ۱۸۶هزار و ۶۹۶ آرای صحیح ماخوذه حبیب اله دهمرده با کسب ۱۱۴هزار و ۴۳۹ رای و احمدعلی کیخا با کسب ۶۴هزار و ۹۵۰رای به عنوان دو منتخب مردم سیستان معرفی شدند.

* سراوان، سیب و سراوان و مهرستان :

در حوزه انتخابیه سراوان، سیب و سراوان و مهرستان محمد باسط درازهی از مجموع ۱۲۲هزار و ۱۴۴آرای صحیح ماخوذه با کسب ۶۰هزار و ۳۴۷ رای، با نظر مردم راهی بهارستان شد.

* زاهدان:

در حوزه انتخابیه زاهدان از مجموع ۲۲۳هزار و ۲۶۲ آرای صحیح ماخوذه، علیم یارمحمدی با کسب ۹۸هزار و ۱۹۱ رای و حسینعلی شهریاری با کسب ۸۶هزار و ۹۸ رای به عنوان منتخبان مردم در مجلس دهم انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در انتخابات سیستان و بلوچستان، ۶۶ درصد مردم مشارکت داشتند به طوری که مجموع آرای ماخوذه شش حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۳۵ رای بود که با احتساب جمعیت یک میلیون و ۶۸۵ هزارو ۷۶۰ نفر واجد شرایط، مشارکت بیش از ۶۶ درصدی در استان رقم خورده است.

سیستان و بلوچستان دارای هشت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.