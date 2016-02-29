به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد در پیام خود با قدردانی از حماسه حضور مردم در انتخابات افزود: درود بر امت مؤمن شهیدپرور و فهیم ایران اسلامی که با عزمی نافذ و اعتقادی قاطع، با پشتیبانی از انقلاب و رهبر انقلاب، چشم جهانیان را به خود خیره کرد.

وی با اشاره به آشوب و فتنه انگیزی مستکبران عالم و مدعیان دروغین حقوق بشر حامی تروریست های ملعون در منطقه گفت: آنان با ترفندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی در پی گسستن یا سست کردن اعتماد و پیوند ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

امام جمعه اصفهان در ادامه پیام خود افزود: تمام احزاب و جریانات سیاسی با آرامش همراه با شور و نشاط و دل سرشار از امید و ایمان در انتخابات حضور پیدا کردند و در صحنه عمل، بافته ها و گزافه های دشمنان و حسودان و طمع ورزان را باطل کردند.

آیت الله طباطبایی نژاد در پیام خود یادآور شد: این حماسه بطور دقیق ۱۵ روز پس از خلق حماسه عظیم ملت ایران در روز جشن پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد که رسانه های دشمن، حضور میلیونی ملت ایران را دهها هزار اعلام کردند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان افزود: مردم با حضور ده ها میلیونی خود و بدون توجه به تبلیغات دشمن، حماسه ای باشکوه و این بار با آماری دقیق خلق کردند و ضمن واردکردن ضربه دندان شکن به دشمن و تبلیغات دروغین آن، با این حرکت قلب مقدس ولی عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب و روح ملکوتی امام بزرگوار و شهیدان را شاد و امید به آزادی را در ملت های منطقه زنده کردند.

وی با بیان اینکه پیروزِ حقیقی انتخابات، ملت بزرگ ایران هستند، این پیروزی ها را مرهون هدایت حکیمانه و رهبری خردمندانه رهبر معظم انقلاب دانست و از عموم مردم بویژه مردم استان اصفهان که با حضور حماسی خود در انتخابات وفاداریشان را به نظام و رهبری ثابت کردند، صمیمانه تشکر کرد.

آیت الله طباطبائی نژاد همچنین در این پیام تحقق حماسه انتخابات بدون شرکت، رقابت و تلاش نامزدها را امکانپذیر ندانست و گفت: لازم می دانم از همه کاندیدای محترمی که با حضور در میدان رقابت، مسابقه ای شورانگیز آفریدند نیز صمیمانه تشکر کنم و امیدوارم در عرصه های دیگر انقلاب و نظام اسلامی خدمتگزار مردم و نظام مقدس اسلامی باشند.

امام جمعه اصفهان ابراز امیدواری کرد که نمایندگان منتخب مردم در مجلس با هر گرایش حزبی و گروهی ضمن اطاعت محض از فرامین رهبر معظم انقلاب، با خدمتگزاری صادقانه و تلاش برای بهبود وضعیت کشور، قدردان مردم غیور ایران باشند.