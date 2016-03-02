استقبال چشمگیر یمنی ها از سخنان سیدحسن نصرالله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، در پی سخنرانی شامگاه سه شنبه سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، فعالان یمنی به شکل بی نظیری در شبکه های ارتباط جمعی به استقبال از سخنان سیدحسن نصرالله پرداختند.

بر این اساس یمنی ها به شکل گسترده ای تصاویر سیدحسن نصرالله را که حاوی عباراتی در تشکر و قدردانی از دبیرکل حزب الله لبنان بود منتشر کردند. «عبدالملک العجری» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله در صفحه خود در توئیتر نوشت: سیدحسن نصرالله تنهای صدای اخلاق مدار در جهان بی اخلاق است.

«هاشم شرف الدین» معاون وزیر اطلاع رسانی یمن نیز در توئیتر آورده است: سرور عرب حتما سید مقاومت است. آل سعود در ظلم به مردم یمن صریح هستند و سیدحسن نیز در دفاع از این مردم مظلوم صریح است. هر دو صریح هستند ولی تفاوت زیادی بین صراحت حق و گستاخی باطل وجود دارد.

«فواد الحوثی» فعال یمنی نیز در کنار عکسی که از سیدحسن نصرالله در توئیتر منتشر کرد، نوشت: سیدحسن تنها کسی است که در کنار یمن ایستاده و این موضوع را با تمام شجاعت اعلام می کند.

«یحیی علی القحوم» نیز نوشت: برای عزت ما کافی است که مردی به بزرگی سیدحسن نصرالله می گوید از زمان ولادت خود تاکنون شریفترین موضعی که داشته دفاع از مظلومیت مردم یمن است.

یک یمنی دیگر نیز گفته است: سخنرانی سیدحسن نصرالله یک سخنرانی تاریخی بود که قلوب مومنین و اهل حق را مسرور ساخته و روی آل سعود و پیروان یهود را سیاه کرد.

یک فعال رسانه ای یمنی در فیسبوک نوشت: در ز مانی که نفت، وجدان تمام جهان را به تاراج برده است این شخص هر بار به ما ثابت می کند که بیشترین حمایت را از مردم یمن به عمل می آورد. ما این موضع شما را فراموش نخواهیم کرد. خوشا بحال امتی که تو رهبر آن هستی.

«حمید رزق» دیگر فعال رسانه ای یمن نیز در فیسبوک نوشت: سلام خدا بر شما ای شهدای یمن. برای شما همین بس که سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و مجاهد راه خدا شهادت می دهد که شما در مواجهه با محور شر در این جهان قرار دارید. ای مردم یمن ای مردم مهاجرین و انصار شهادت سیدحسن نصرالله نوه محمد مصطفی (ص) و دبیرکل حزب الله لبنان بر شما مبارک باشد و با تمام اطمینان و یقین به معرکه و نبرد خود ادامه دهید.

لازم به ذکر است بخش قابل توجهی از سخنرانی شامگاه سه شنبه سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان به تجاوز رژیم سعودی به یمن و دفاع از مردم مظلوم این کشور اختصاص داشت.

سیدحسن نصرالله در سخنان خود پیرامون یمن گفت: ما در قبال جنایت تجاوز عربستان به یمن ساکت نخواهیم بود. سخنانی که در روز دوم تجاوز علیه یمن بیان کردم بزرگترین چیزی است که در طول زندگی خود انجام داده ام. هرکس می خواهد ساکت بماند ساکت باشد اما با توجه به تمام ملاحظات و معاییر و حتی درنظر گرفتن منافع ملی لبنان امکان نداشت که در قبال جرایمی که عربستان در یمن مرتکب می شود ساکت بمانیم و البته ساکت نیز نخواهیم ماند و به این امر ادامه می دهیم.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: هم اکنون بر روی کره زمین هیچ مظلومیتی همچون مظلومیت مردم یمن در پی تجاوز رژیم سعودی به این کشور نیست. از زمان آغاز تجاوز به یمن به نقطه ای رسیدیم که دیگر سکوت در قبال جنایات رژیم سعودی ممکن نبود. وقتی در قبال تجاوز عربستان به یمن سکوت می شود این به معنای این است که به این کشور مشروعیت داده می شود تا جنگ علیه کشور دیگر را آغاز کند.