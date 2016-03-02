«چوب خط» سراغ بازار شب عید می رود

به گزارش خبرنگار مهر، بازار شب عید و خریدهای نوروزی موضوع برنامه این هفته «چوب خط» خواهد بود که چهارشنبه ۱۲ اسفند ماه از شبکه افق پخش می شود.

علی مروی تهیه کننده این برنامه گفت: با توجه به نزدیکی ایام عید و شلوغ تر شدن بازارها قرار است در این برنامه از نگاه مصرف کنندگان و خریداران به بررسی بازار شب عید پرداخته شود. همچنین قرار است در بخش «نبض بازار» هم گزارشی هایی از بازار پوشاک و آجیل و خشکبار به نمایش در بیاید.

وی ادامه داد: گفتگویی هم با نائب رییس صنف توزیعی تهران در مورد مکانیسم توزیع کالا در بازارها به ویژه در آستانه نوروز صورت گرفته که پخش می شود. نگاهی به نقاط قوت و ضعف نمایشگاه های بهاره در آستانه نوروز ۹۵ بخش دیگری است که در قالب «نبض بازار» به نمایش درخواهد آمد. علاوه بر این با توجه به برگزاری همایش سالانه صنعت خودرو هم در بخش «نگاه هفته» به صنعت خودروسازی در ایران اشاره می شود.

بیست و هشتمین قسمت «چوب خط» چهارشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۲۱:۳۰ و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۵ از شبکه افق پخش می شود.