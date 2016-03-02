شهر رشت در نوروز ۹۴ شاهد تولید ۱۴۰۰ تن زباله بود

مرتضی عاطفی در گفتگو با خبرنگار مهر شهروندان را به همکاری با پاکبانان در روزهای پایانی سال فراخواند و اظهار کرد: در سال گذشته میزان زباله های تولید شده در روزهای پایانی سال، دو برابر میانگین تولید زباله در روزهای عادی بود که توسط پاکبانان از سطح شهر رشت جمع آوری شد.

وی با بیان اینکه در روزهای پایانی سال گذشته، نزدیک به ۷۰۰ تن زباله از شهر رشت توسط پاکبانان جمع آوری شد، افزود: این رقم در ایام تعطیلات نوروزی سال ۹۴ به یک هزار و ۴۰۰ تن زباله رسید.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت تصریح کرد: در حال حاضر دور ریزهای خانه تکانی شهروندان نیز توسط پاکبانان جمع آوری می شود.

عاطفی با اشاره به تلاش شبانه روزی پاکبانان برای رفت و روب و پاکیزگی شهر در استقبال از عید نوروز گفت: هم اکنون پاکسازی مناطقی از شهر که محل دپوی نخاله ها بوده نیز در حال انجام است.

وی تاکید کرد: شهروندان با توجه به روزهای پایانی سال کمال همکاری را با پاکبانان برای پاکیزگی محلات و خیابان ها داشته باشند.