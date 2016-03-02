به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد افتتاح شبکه افق چهارشنبه شب ۱۲ اسفند ماه با حضور مدیران سازمان صدا و سیما، برنامه‌سازان و تهیه‌کنندگان شبکه افق از جمله رضا پورحسین قائم مقام معاون سیما، سیدجواد رمضان‌نژاد مدیر شبکه افق، نادر طالب‌زاده از برنامه‌سازان این شبکه و جمعی از هنرمندان در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سیدجواد رمضان‌نژاد مدیر شبکه افق با یاد شهدا عنوان کرد: بنای ما در این برنامه کف زدن برای بچه‌هایی که در شبکه افق کار می‌کنند، نیست بلکه هدف ما تقدیر از مخاطبانی است که برنامه‌های ما را می بینند. مخاطبانی که ما را به منزل و به زندگی خود راه دادند و در زمینه آثار شبکه افق ما را قابل دانستند.

بعد از سخنان کوتاه رمضان‌نژاد کلیپی از گفته‌های نادر طالب‌زاده از فعالان این شبکه پخش شد.

وی در این کلیپ گفت: شبکه افق آرزوی همه بچه‌های مسلمان و انقلابی است و ما ۳۵ سال منتظر آن بودیم. شبکه افق آرزوی دیرینه شهید آوینی بود.

در ادامه این مراسم رضا پورحسین قائم مقام معاون سیما که به نمایندگی از علی اصغر پورمحمدی معاون سیمای رسانه ملی در این برنامه حضور یافته بود با تبریک نخستین سالگرد شبکه افق بیان کرد: من به سهم خود به آقای رمضان‌نژاد و کسانی که در این شبکه زحمت می‌کشند تبریک می‌گویم. ما یک سالگی این شبکه را در حالی برگزار می‌کنیم که رشد این شبکه بیشتر از یکسال بوده است.

پورحسین ادامه داد: ان شاءالله این شتاب در گستره رسانه‌ای ما پرفروغ‌تر از امروز باشد.

قائم مقام معاون سیمای رسانه ملی با اشاره به عنوان شبکه افق عنوان کرد: نام افق بسیار با مسما است و حتما با حساب و کتاب انتخاب شده است. با شنیدن نام افق ما به یاد چشم‌انداز و دورنما می‌افتیم. به تعبیر رهبر انقلاب ما در حال ساختن تمدن نوین اسلامی هستیم. تمدن نوین اسلامی دو بال دارد که یک بال آن فناوری است و خوشبختانه در این زمینه ما به پیشرفت‌های زیادی رسیده‌ایم و بال دیگر این تمدن سبک زندگی اسلامی- ایرانی است که متاسفانه در این زمینه هنوز مشکل داریم. شبکه افق در پی تحقق تمدن نوین اسلامی است و در این زمینه با نگاه اسلامی، جهانی و بیرونی پیش می رود تا به قیام موعود برسد.

وی یادآور شد: در حال حاضر شبکه افق به میزان زیادی از شبکه‌های دیگر متمایز است. مخاطبان در این شبکه دغدغه‌های اسلامی و انقلابی خود را می بینند. زنده نگه داشتن احساس، زنده نگه داشتن هیجان و اندیشه حماسی از اتفاقی است که در شبکه افق دیده می‌شود و خوشبختانه دوستان در شبکه افق مورد غفلت‌های روزانه قرار نگرفته‌اند. امیدوارم از این به بعد هم پرشتاب تر و محکم‌تر گام بردارند.

پورحسین در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تامین بودجه برای تولید برنامه و کارهای فرهنگی- هنری اشاره و بیان کرد: اگر قرار است در سپهر کنونی به تمدن نوین اسلامی کمک کنیم، به بضاعت مالی لازم، امکانات و تجهیزات نیاز داریم. در کشور ما فکرها و مغزهای بسیاری وجود دارد. انسان های خلاق کم نیستند و این خلاقیت های هنری و فرهنگی زیاد دیده می شود اما مساله، کمبود بودجه و بضاعت مالی است.

قائم مقام معاون سیمای رسانه ملی اضافه کرد: محتوای غنی ایرانی- اسلامی را نمی‌توان بدون بودجه به دنیای امروز و دنیای فردا و همچنین نسل خود و نسل جوان منتقل کرد.

وی درباره بودجه هایی که به حوزه فرهنگ و هنر اختصاص داده می شود، گفت: شأن فرهنگ و هنر امروز چیزی غیر از بودجه‌بندی‌های جاری را ایجاب می کند و هیچ دولتی شأن فرهنگ و هنر را در بودجه‌نویسی رعایت نکرده است. البته یک دلیل این مساله به این خاطر است که بودجه کم است، اما دلیل دیگر این است که دغدغه های فرهنگی و هنری در میان کسانی که به کار بودجه‌ریزی مشغول هستند، نازل است.

پورحسین در پایان سخنان خود اظهار کرد: ما به سمت تمدن نوین اسلامی حرکت می‌کنیم و شبکه افق یکی از این شبکه‌ها است و امیدوارم راه خود را همچنان پرشتاب ادامه دهد.