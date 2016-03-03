نوشیدن بیشتر آب منجر به لاغری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، افرادی که می خواهند بر وزن شان کنترل داشته یا مصرف قند، سدیم و چربی اشباع بدن شان را کاهش دهند، نوشیدن آب بیشتر توصیه می شود.

مطالعه جدید محققان دانشگاه ایلینوی آمریکا بر روی عادات غذایی بیش از ۱۸,۳۰۰ فرد بزرگسال آمریکایی نشان داد اکثریت افرادی که مصرف آب شان را تا ۱ درصد افزایش دادند، میزان مصرف کل کالری روزانه و همچنین مصرف چربی اشباع، قند، سدیم و کلسترول شان کاهش یافت.

در این مطالعه از افراد شرکت کننده خواسته شد تا هر آنچه که در روز می خورند یا می نوشند در طول مدت دو روز که ۳ تا ۱۰ روز فاصله داشت اعلام کنند. در این مطالعه، نوشیدنی های نظیر چای سیاه، چای گیاهی و قهوه به عنوان منبع آب اشامیدنی ساده گنجانده نشدند.

طبق گزارش این تحقیق، افرادی که مصرف آب روزانه شان تا یک، دو یا سه فنجان در روز افزایش یافت، میزان کل انرژی مصرفی شان بین ۶۸ تا ۲۰۵ کالری در روز و مصرف سدیم شان بین ۷۸ تا ۲۳۵ گرم کاهش یافت.

همچنین آنها ۵ تا ۱۸ گرم قند کمتر مصرف کردند و مصرف کلسترول شان ۷ تا ۲۱ گرم در روز کاهش یافت.

به گفته محققان، افزایش کم اما قابل توجه یک درصدی مصرف آب ساده در روز با کاهش ۸.۶ کالری در مصرف انرژی روزانه همراه بود.

به گفته محققان تاثیر نوشیدن ۳ لیوان آب در کاهش وزن با نوشیدن یک لیوان آبلیمو یکسان است.