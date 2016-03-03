آرمیتا کیک یک سالگی افق را برید/تلنگری برای فراموش نکردن جانبازان

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته ۱۲ اسفندماه مراسم سالگرد یک سالگی شبکه افق با حضور محمد سرافراز رییس سازمان صداوسیما، رضا پورحسین قائم مقام معاون سیمای رسانه ملی، سیدجواد رمضان نژاد مدیر شبکه افق، نادر طالب زاده و جمعی از دست اندرکاران، برنامه سازان و مخاطبان این شبکه برگزار شد.

اجرای این مراسم را محمدرحمان نظام اسلامی بر عهده داشت و در ابتدای مراسم از مدیر شبکه افق دعوت کرد تا روی سن بیاید.

رمضان نژاد مدیر شبکه افق در سخنان کوتاهی بیان کرد که این جشن برای تقدیر از مخاطبان شبکه افق برپا شده است.

بعد از وی رضا پورحسین قائم مقام معاون سیما پشت تریبون قرار گرفت و از اهداف شبکه افق و مسیری که در این یک سال طی کرده است سخن گفت. پورحسین در بخشی از سخنان خود به کمبود بودجه در حوزه فرهنگ و هنر اشاره و بیان کرد که بودجه نویسی در این عرصه هیچ گاه در شان آن نبوده است.

در این مراسم از محمد حسین مهدویان به دلیل کارگردانی نماهنگ «چشم به راه» که با موضوع شهدای غواص ساخته شده بود تجلیل شد.

همچنین در بخشی از مراسم از برگزیدگان مسابقه سوگواره عکس «جاذبه» تقدیر شد و سید شهاب الدین واجدی مجری برنامه «عصرانه» برگزیدگان را معرفی کرد.

سید یحیی طباطبایی، عبدالرحمان مجرد و امیر تیموری به عنوان برگزیدگان بخش دوربین عکاسی تقدیر شدند.

همچنین در بخش عکاسی موبایل نیز سعید شیخانی، محمد حسین صلواتی و امید عنایتی تجلیل شدند.

در بخشی از جشن یکسالی شبکه افق مسیح علایی مجری برنامه «نقطه های برجسته» که نابینا بود روی سن آمد و گفت: من در این برنامه به نوعی میزبان هستم اما اجازه می خواهم حالا که افتخار دارم در اینجا باشم به نیابت از همه معلولان ایران از مدیر شبکه افق تشکر کنم که ما را در قاب دوربین این شبکه جا داد.

در این بخش از یک خانواده به انتخاب شبکه افق تجلیل شد که پدر این خانواده یک روحانی جانباز بود و پیش از این مستندی از وی در شبکه افق پخش شده بود. از جمله درخواست های این روحانی جانباز این بود که سینماگران برای تولید فیلم و سریال از خود طلبه ها استفاده کنند و همچنین درخواست کرد که کسی در ساخت فیلم های هالیوودی کمک نکند.

تجلیل بعدی این مراسم به فهمیه محمدی همسر یک جانباز شیمیایی اختصاص داشت که با همسر خود روی سن آمد. در این قسمت تصاویری از یک مستند نشان داده شد که همسر این جانباز در آن بیان کرد که هزینه های سنگین بیماری همسر خود را با دستفروشی در مترو تهیه می کند.

جانباز شیمیایی که به سختی و با دستگاه روی سن آمد تاثر مخاطبان را برانگیخت و بعد از تجلیلی که صورت گرفت با همراهی چند تن سالن را ترک کرد.

تجلیل از فرج الله سلحشور نیز بخش دیگری از این مراسم بود که با دعوت از فرزند وی بصیر سلحشور روی صحنه و توسط نادر طالب زاده مجری و تهیه کننده شبکه افق و محمد سرافراز رییس سازمان صداوسیما انجام شد.

پیش از تجلیل نیز کلیپی از تصاویر بازی های زنده یاد سلحشور در فیلم های سینمایی اش و همچنین صحنه هایی از «یوسف پیامبر» و «مردان آنجلس» به نمایش درآمد.

همچنین با حضور رئیس سازمان صدا و سیما، مدیر شبکه افق و قائم مقام معاون سیمای رسانه ملی از نادر طالب زاده به عنوان حامی معنوی شبکه افق تجلیل شد.

طالب زاده بعد از دریافت تندیسی در مقابل تریبون قرار گرفت و بیان کرد: من توفیق داشتم که در انقلاب حضور داشته باشم. آن زمان این توفیق را پیدا کردیم که توسط خداوند بیدار شویم. نقش من، رصد رسانه های غرب بود و حالا روز به روز می بینم که انقلاب رشد می کند و این مسیر روشن است. ما می توانیم روز نهایی را ببینیم که پرچم به دست امام زمان می رسد و ما در خدمت او هستیم.

در ادامه این مراسم محمد سرافراز رییس رسانه ملی پشت تریبون قرار گرفت و با تشکر از کسانی که در راه اندازی شبکه افق تلاش کردند به رشد، نوآوری و خلاقیت در این شبکه اشاره کرد.

وی هدف این شبکه را ترویج گفتمان امام خمینی(ره)، انقلاب و رهبری دانست و بیان کرد که شبکه افق باید از همه قالب های موجود برنامه سازی برای رسیدن به این هدف کمک بگیرد. سرافراز همچنین تجلی گفتمان انقلاب را گفتمان مقاومت دانست و به مقاومت شهدا و مبارزان از جنگ تحمیلی تا امروز و در منطقه خاورمیانه اشاره کرد.

تجلیل های جشن یک سالگی شبکه افق بعد از سخنان رییس رسانه ملی ادامه یافت و در پایان به همراهان این شبکه رسید.

سیدجواد رمضان نژاد مدیر شبکه افق در این بخش پشت تریبون قرار گرفت و بیان کرد: شبکه افق با اتکا به مجموعه فعالان جبهه فرهنگی انقلاب این مسیر را طی کرد. مستندهایی که شما از این شبکه می بینید توسط خانه مستند تهیه شده و یا ایده اولیه موشن گرافیک هایی که در یک سال اخیر از این شبکه پخش شد و بعد در سایر شبکه ها راه یافت توسط خانه طراحان گرافیک ساخته شده است.

در این قسمت از میثم محمدحسنی از خانه طراحان گرافیک و حسین افشار از خانه مستند تجلیل شد.

سپس کیک یک سالگی شبکه افق را روی صحنه آوردند و از آرمیتا رضایی نژاد دختر شهید هسته ای داریوش رضایی نژاد دعوت شد تا روی سن بیاید و کیک را برش بزند و قرار شد این کیک به آسایشگاه جانبازان ثارالله ولنجک برسد.

با پایان این مراسم پشت صحنه هایی از فیلم «بادیگارد» به نمایش درآمد و اکران این فیلم پایان بخش جشن یک سالگی شبکه افق بود.

در این مراسم که کارگردانی آن را پیام ابراهیم پور بر عهده داشت قطعاتی از میلاد هارونی و حامد زمانی اجرا شد و زمانی قطعات «می کشیم» و «لبیک یا حسین» را به صورت زنده اجرا کرد.

حضور جانباز شیمیایی با کپسول اکسیژن که به سختی خود را به سن مراسم رساند مخاطبان سالن را متاثر کرد.

مهمانان و تجلیل های اصلی این مراسم برخلاف مراسم های معمول از خانواده هایی بود که از آنها با عنوان خانواده های افقی یاد شده بود.