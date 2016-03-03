۲ اقامتگاه جدید برای گردشگران در گیلان راه اندازی می شود

رضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استقرار مسافران نوروزی که خواستار برپایی چادرهای مسافرتی هستند باید در اقامتگاه های تعیین شده در مبادی ورودی شهرها انجام شود اظهار کرد: در حال حاضر در شهرهایی همچون لاهیجان، انزلی، رودسر، قلعه رودخان فومن و املش اقامتگاه های مذکور با همکاری شهرداری ها مهیا شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود راه اندازی اقامتگاه ها، هر ساله در فصل گردشگری شاهد برپایی چادرهای مسافرتی در میادین و بلوارهای شهرها هستیم افزود: با وجود زیبایی های سراسر گیلان و همینطور پراکندگی حضور مسافران برای مدیریت حضور پرشور گردشگران در شهرها لازم است که همکاری های بین دستگاهی و همینطور مسافران بیشتر شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با اشاره به احتمال بروز آسیب های اجتماعی که در هنگام استقرار چادرها در نقاط غیر اقامتگاه ها رخ می دهد تصریح کرد: نیاز است که مسافران نسبت به این آسیب های اجتماعی و همینطور آسیبی که به محیط زیست شهری می زنند نیز آگاهی داشته باشند.

وی به تکمیل پروژه های نیمه تمام ایجاد مراکز اسکان تا پایان سال مالی ۹۴ اشاره و بیان کرد: تا پایان سال مالی ۹۴، احداث چند اقامتگاه دیگر نیز از جمله در امامزاده قاسم چولاب کوچصفهان و نوار ساحلی سحرخیزمحله لاهیجان به اتمام خواهد رسید.

علیزاده تاکید کرد: در نوروز ۹۵ با همکاری نیروی انتظامی ساماندهی بهتری نسبت به چادرهای مسافراتی و برپایی آن ها در اقامتگاه ها در سراسر استان انجام می شود.