به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدعلی تسخیری روز پنج شنبه در سومین همایش «حوزه و عرصه بین الملل، رسالت جهانی حوزویان» که در مجتمع امام کاظم(ع) برگزار شد، با اشاره به رسالت جهانی حوزویان اظهار داشت: مسئله اعزام مبلغ و ایجاد زمینه اعزام طلبه و مبلغ و اعزام استاد به دانشگاه‌های جهان و رایزن فرهنگی مسئله مهمی است.

وی با اشاره به اهمیت تبلیغ دین در عرصه بین الملل ابراز داشت: اعزام کسانی که همه هم و غم آنها تبلیغ دین باشد، بسیار امر مهمی است.

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری با بیان اینکه در اندونزی شیعیان بسیاری زندگی می کنند ولی به دلیل اتفاقاتی که پیش آمده، سال‌های زیادی بدون مبلغ ماندند، اظهار داشت: آرژانتین دو میلیون، شیعه علوی دارد و متاسفانه حوزه علمیه از زمینه حضور در بین الملل غفلت کرده است. حوزه علمیه می تواند در این زمینه ها توانمند باشد و در اجلاس‌های داخل و خارج از کشور و ارتباط با موسسات اسلامی جهانی حضور داشته باشد.

وی افزود: ما در مسئله کتاب و محتواهای دینی می‌توانیم بسیار موثر باشیم. مسئله زبان و انتشار کتاب به زبان خارجی بسیار مهم است و ما باید خلاءها را شناسایی کنیم و در پی رفع آن باشیم اما متاسفانه نتوانسته‌ایم کاری کنیم.

آیت‌الله تسخیری اظهار کرد: ما هنوز نتوانسته ایم یک مجله و یا روزنامه جهانی منتشر کنیم. مسئله گفتگو میان مذاهب اسلامی و ادیان الهی و حتی ادیان غیرالهی مهم است و می‌توانیم در این زمینه ورود پیدا کنیم.

مشاور بین الملل مقام معظم رهبری برگزاری این همایش برای عملی شدن طلاب به وظایف تبلیغی خود، مهم دانست و تصریح کرد: دشمنان در سطح جهان، جریان ایران فوبیا و فارس فوبیا و بسیاری فوبیای دیگر به راه انداخته‌اند و پیشروی زیادی در زمینه ایران هراسی دارند.

به گفته آیت‌الله تسخیری، برنامه‌های تبلیغی باید به صورت کاربردی و قوی باشد تا بخشی از وظایف طلاب در مورد نشر فرهنگ اهل بیت و اسلام عملی شود.