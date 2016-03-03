به گزارش خبرنگار مهر، سومین همایش حوزه و عرصه بین الملل با موضوع رسالت جهانی حوزویان با حضور آیت‌الله العظمی سبحانی، آیت‌الله تسخیری، آیت‌الله حسینی بوشهری و جمعی از بزرگان حوزه و طلاب در مجتمع امام کاظم(ع) برگزار شد.

در این مراسم پیام تصویری آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی که سخنان این مرجع تقلید در دیدار با برگزارکنندگان این همایش بود، پخش شد.

همچنین در این مراسم از ۱۰ مبلغ و روحانی موفق در عرصه تبلیغ بین الملل و از خانواده‌های شهدای روحانی در عرصه بین الملل همچون شهید حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی ناجی، حجت اسدی، سیدمهدی مالامیری، صالح حسنی‌زاده، علی تمام‌زاده و سه شهید رایزن فرهنگی سیدمحمد حسین نواب، حجت‌الاسلام محمدحسن ابراهیمی و حجت‌الاسلام ابراهیم انصاری قدردانی شد.

برپایی نمایشگاه تولیدات بین المللی نهادهای حوزوی

در حاشیه برگزاری همایش حوزه و عرصه بین الملل نمایشگاهی از تولیدات بین المللی موسسات و نهادهای حوزوی برپا شد. در این همایش از پوستر شهدای روحانی نیز رونمایی شد.

آیت‌الله العظمی سبحانی، آیت‌الله محمدعلی تسخیری مشاور بین الملل مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام جمشیدی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران، حجت‌الاسلام محمدحسن زمانی معاون امور بین الملل حوزه‌های علمیه کشور و حجت‌الاسلام سیدعلی عماد معاون امور پژوهش حوزه‌های علمیه کشور از جمله سخنرانان این همایش بودند.

