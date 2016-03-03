۸۰۰ تن سیب و پرتقال شب عید مازندران عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمد پور عمران ظهر پنجشنبه در جلسه خبری تنظیم بازار محمد پور میزان توزیع سیب را ۳۰۰ تن و پرتغال را ۵۰۰ تن اعلام کرد و گفت: توزیع مرکبات بر عهده جهاد کشاورزی استان است و فروش فوق‌العاده مرکبات نیز ۱۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌شود.

وی از اجرای طرح نظارتی پایش بازار ویژه نوروز خبر داد و گفت: برای نوروز ۹۵ طرح نظارتی پایش بازار کالا و خدمات در سازمان صنعت و معدن با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا می‌شود.

وی بابیان این‌که هماهنگی لازم با جهاد کشاورزی، راهنمایی رانندگی، حمل‌ونقل و پایانه‌های استان و سازمان تعزیرات حکومتی برای تأمین مایحتاج ضروری مردم در ایام نوروز انجام‌شده افزود: تنظیم بازار محصولات کشاورزی از سال گذشته بر عهده جهاد کشاورزی استان است.

محمد پور عمران طرح نظارتی بازار را برای عرضه صحیح کالا عنوان کرد و گفت: امسال فروش فوق‌العاده جایگزین نمایشگاه فروش بهاره‌شده و درج قیمت قبلی و جدید در اتیکت کالا اجباری است.

وی تصریح کرد: کالاهای پرمصرف در برنامه ویژه نوروزی عرضه کالا و انبارهای بزرگ و میدان‌ها موردتوجه ویژه قرار دارند و بهداشت و سلامت مسافرین نیز بسیار ویژه دیده‌شده است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت مازندران عرضه محصولات لبنی و گوشت مرغ را خارج از یخچال و دستگاه‌های سردکننده تخلف عنوان کرد و ابراز داشت: شعبات ویژه رسیدگی به تخلفات در ایام نوروز به‌صورت شبانه‌روزی به تخلفات رسیدگی خواهد کرد.

وی میزان جریمه نقدی را از دو تا چهار برابر قیمت کالا عنوان کرد و افزود:۳۰۰ بازرس ویژه و هزار نفر بازرس افتخاری در سطح استان کار نظارت را بر عهده‌دارند و سامانه ۱۲۴ نیز برای دریافت تخلفات د ر اختیار مردم قرارگرفته است.