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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران:

۸۰۰ تن سیب و پرتقال شب عید مازندران عرضه می شود

۸۰۰ تن سیب و پرتقال شب عید مازندران عرضه می شود

ساری - رئیس صنعت و معدن و تجارت مازندران گفت: برای تنظیم بازار ۳۰۰ تن سیب و ۸۰۰ تن پرتقال شب عید استان در کشور عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمد پور عمران ظهر پنجشنبه در جلسه خبری تنظیم بازار محمد پور میزان توزیع سیب را ۳۰۰ تن و پرتغال را ۵۰۰ تن اعلام کرد و گفت: توزیع مرکبات بر عهده جهاد کشاورزی استان است و فروش فوق‌العاده مرکبات نیز ۱۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌شود.

وی از اجرای طرح نظارتی پایش بازار ویژه نوروز خبر داد و گفت: برای نوروز ۹۵ طرح نظارتی پایش بازار کالا و خدمات در سازمان صنعت و معدن با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا می‌شود.

وی بابیان این‌که هماهنگی لازم با جهاد کشاورزی، راهنمایی رانندگی، حمل‌ونقل و پایانه‌های استان و سازمان تعزیرات حکومتی برای تأمین مایحتاج ضروری مردم در ایام نوروز انجام‌شده افزود: تنظیم بازار محصولات کشاورزی از سال گذشته بر عهده جهاد کشاورزی استان است.

محمد پور عمران طرح نظارتی بازار را برای عرضه صحیح کالا عنوان کرد و گفت: امسال فروش فوق‌العاده جایگزین نمایشگاه فروش بهاره‌شده و درج قیمت قبلی و جدید در اتیکت کالا اجباری است.

وی تصریح کرد: کالاهای پرمصرف در برنامه ویژه نوروزی عرضه کالا و انبارهای بزرگ و میدان‌ها موردتوجه ویژه قرار دارند و بهداشت و سلامت مسافرین نیز بسیار ویژه دیده‌شده است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت مازندران عرضه محصولات لبنی و گوشت مرغ را خارج از یخچال و دستگاه‌های سردکننده تخلف عنوان کرد و ابراز داشت: شعبات ویژه رسیدگی به تخلفات در ایام نوروز به‌صورت شبانه‌روزی به تخلفات رسیدگی خواهد کرد.

وی میزان جریمه نقدی را از دو تا چهار برابر قیمت  کالا عنوان کرد و افزود:۳۰۰ بازرس ویژه و هزار نفر بازرس افتخاری در سطح استان کار نظارت را بر عهده‌دارند و سامانه ۱۲۴ نیز برای دریافت تخلفات د ر اختیار مردم قرارگرفته است.

کد مطلب 3571861

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