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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۳۰

رئیس سازمان تنظیم مقررات خبر داد:

مقررات شبکه‌های مجازی ارتباطی تا شهریور ۹۵ تدوین می‌شود

مقررات شبکه‌های مجازی ارتباطی تا شهریور ۹۵ تدوین می‌شود

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از تدوین مقررات ارائه خدمات نوین ارتباطی در قالب OTTها (خدمات شبکه‌های مجازی ارتباطی) تا شهریور سال ۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عمیدیان در جلسه‌ای که با هدف بررسی و تبادل نظر درباره مقررات فعالیت OTT ها تشکیل شد، اظهار داشت: برای تدوین این مقررات باید چالشهای پیش‌رو و دغدغه‌های مرتبط با این حوزه شناسایی شده و آسیب‌شناسی ارائه سرویس در سه حوزه قوانین و مقررات‌، زیرساخت‌های فنی و سرمایه‌گذاری و مدلهای اقتصادی کسب و کار انجام شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بستر ضابطه‌مند همکاری OTT ها با سایر اپراتورها، ضرورت مقررات‌گذاری یا مقررات‌زدایی خدمات OTT موضوعی است که رگولاتوری قصد دارد در تعامل با اپراتورها، فعالان حوزه ICT، صاحبنظران و نهادهای پژوهشی آن را مورد بررسی قرار داده و مقررات OTT را پس از تدوین برای تصویب به کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.

این جلسه با حضور مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور و برخی از شرکتهای پیشرو در حوزه ارائه خدمات OTT و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

به گزارش مهر، خدمات Over-The-Top) OTT)، شامل خدماتی است که به صورت مستقل از بستر شبکه و ارائه‌دهنده سرویس شبکه، از طریق شبکه‌های IP موجود مانند اینترنت به کاربران ارائه می‌شوند و شامل خدمات ارتباطی، خدمات رسانه ای، تجارت الکترونیک، رسانه های اجتماعی و خدمات ابری است.

کد مطلب 3571882

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