به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر عمیدیان در جلسهای که با هدف بررسی و تبادل نظر درباره مقررات فعالیت OTT ها تشکیل شد، اظهار داشت: برای تدوین این مقررات باید چالشهای پیشرو و دغدغههای مرتبط با این حوزه شناسایی شده و آسیبشناسی ارائه سرویس در سه حوزه قوانین و مقررات، زیرساختهای فنی و سرمایهگذاری و مدلهای اقتصادی کسب و کار انجام شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بستر ضابطهمند همکاری OTT ها با سایر اپراتورها، ضرورت مقرراتگذاری یا مقرراتزدایی خدمات OTT موضوعی است که رگولاتوری قصد دارد در تعامل با اپراتورها، فعالان حوزه ICT، صاحبنظران و نهادهای پژوهشی آن را مورد بررسی قرار داده و مقررات OTT را پس از تدوین برای تصویب به کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.
این جلسه با حضور مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور و برخی از شرکتهای پیشرو در حوزه ارائه خدمات OTT و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
به گزارش مهر، خدمات Over-The-Top) OTT)، شامل خدماتی است که به صورت مستقل از بستر شبکه و ارائهدهنده سرویس شبکه، از طریق شبکههای IP موجود مانند اینترنت به کاربران ارائه میشوند و شامل خدمات ارتباطی، خدمات رسانه ای، تجارت الکترونیک، رسانه های اجتماعی و خدمات ابری است.
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