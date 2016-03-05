جدول قیمت سکه و ارز شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز شنبه در بازار یک میلیون و ۱۳ هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و ۱۰ هزار تومان، نیم سکه ۵۲۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۹۱ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۳ هزار و ۱۴۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۰ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۴۲ تومان، هر یورو را ۳۸۰۸ تومان، هر پوند را ۴۹۲۷ تومان، لیر ترکیه ۱۲۰۷ تومان و درهم امارات را ۹۴۷ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)