

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی در نشست فصلی مدیران استانی حوزه‌های علمیه خواهران به نکاتی برای ارتقای هر چه بیشتر عملکرد حوزه‌های علمیه خواهران اشاره کرد و گفت: لازم است مدیران استانی حوزه‌های علمیه خواهران طرح آمایش استان‌ها را آماده کنند و در این باره برنامه داشته باشند. همچنین دست کم نیازهای استان را در ۵ یا ۱۰ سال آینده احصا کنند.

وی افزود: در نظر داریم تا دو سال آینده، وضعیت همه مدارس ما در سراسر کشور از نظر امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، در حد خوبی باشد. در این باره لازم است شاخصه‌های این کار در دفتر برنامه‌ریزی و نظارت آماده و به مدارس ارسال شود.

حجت‌الاسلام جمشیدی بر بررسی مشکلات مدارس تأکید کرد و رفع آن را لازم برشمرد و گفت: اگر طلبه‌ای مشکلی داشته باشد و رفع آن از دست ما بربیاید، ولی در این زمینه کاری انجام ندهیم، در پیشگاه خداوند مسئول خواهیم بود.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور، با بیان این که اعتباری که خدا به شما داده است، در راه خدا خرج کنید، ابراز کرد: لازم است برای اصلاح امور، در کارهایمان تأمل داشته باشیم و با بینش پیش برویم. همچنین برای کارها برنامه‌ریزی داشته باشیم و در رفع مشکلات بکوشیم.

وی خطاب به مدیران حوزه‌ها گفت: شاخص‌های طرح آمایش استان‌ها را آماده کنید و به مدیران استانی بدهید. باید طرح آمایش استان‌ها طرح مشخصی در زمینه‌های گوناگون برای ۵ و ۱۰ سال آینده داشته باشد. زیبنده نیست که از مشکلات مختلف بی‌خبر باشیم.

حجت‌الاسلام جمشیدی، با بیان این که حرکت ما در سطح ۲، کیفی‌بخشی بوده است، تصریح کرد: سیاست ما در سطح ۳، توسعه رشته‌هایی بوده است که تاکنون نداشته‌‌ایم. در سطح ۴ نیز توسعه، با احراز و استقرار شرایط بوده است. از سوی دیگر، اگر بخواهیم کرسی‌های نظریه‌پردازی داشته باشیم، باید حوزه‌های علمیه را تقویت کنیم.

وی پژوهش را مسئله‌ای جدی خواند که نیازمند توجه است و تأکید کرد: یکی از زمینه‌هایی که خواهران طلبه می‌توانند در آن نقش‌آفرین باشند، پژوهش است. به هر میزانی که بتوانیم پژوهش را در نظام آموزشی حوزه نهادینه کنیم، به تولید علم و فکر کمک کرده و به اوقات فراغت طلبه‌هایی که نمی‌توانند وارد برخی عرصه‌ها شوند، جهت داده‌ایم.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور گفت: باید فرصت برای عرضه آثار دانش‌آموختگان و طلاب فراهم باشد.

وی، با اشاره به حجم بالای کار در برخی استان‌ها و لزوم استفاده از آن، بر تعامل با نهاهای علمی و آموزشی کشور تأکید کرد و همت گماردن در این زمینه را لازم دانست و اظهار داشت: افزون بر این، لازم است عرصه مناسبی برای پرداختن به امور پژوهشی فراهم باشد. شایسته است پژوهش، دغدغه جدی مدیران استانی باشد.

نقش چشم‌گیر حوزه‌های علمیه خواهران در مقابله با آسیب‌های اجتماعی

حجت‌الاسلام جمشیدی از توجه ویژه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران کشور به آسیب‌های اجتماعی سخن گفت و بیان کرد: در جلسات متعددی در محضر مقام معظم رهبری، آسیب‌های اجتماعی احصا و مصوب شده است که در ۶ ماه، برنامه‌هایی در این زمینه اجرا شود. ما به عنوان حوزه‌های علمیه خواهران خود را موظف می‌‌دانیم که در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی و رفع آن، نهایت تلاش خود را انجام دهیم تا به سهم خود، گامی در جهت تحقق منویات مقام عظمای ولایت برداشته باشیم.

وی ادامه داد: در نظر داشته‌ایم که هر مدرسه علمیه، قطب علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی باشد. افزون بر این، تولید علمی، پاسخ به شبهات، اعزام مبلغان، فعالیت جدی در زمینه قرآن و برگزاری کلاس‌های معارف و... را نیز مدنظر داشته باشد.

حجت‌الاسلام جمشیدی، با اشاره به قدمت بیست ساله مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، وضعیت کنونی مدارس علمیه را مطلوب توصیف کرد و اظهار داشت: خوشبختانه، بسیاری از مدارس ما مشارکت فعال در آموزش و پرورش و نیز تربیت نسل جوان دارند. همچنین خرسندیم که وارد عرصه مقابله با آسیب‌های اجتماعی شده‌ایم و از رهگذر آن، آمار آسیب‌هایی مانند طلاق، خودکشی و... پایین آمده است که در خور تأمل است.

وی تصریح کرد: وظیفه داریم که رویکرد سازمان را به مقابله با آسیب‌های اجتماعی معطوف کنیم و مواظب باشیم که از نفوذ این آسیب‌ها در خانواده طلاب جلوگیری شود. البته این آسیب‌ها در حوزه‌های علمیه بسیار کمتر از دیگر لایه‌های جامعه است و باید بکوشیم هر چه بیشتر کم شود. در این باره لازم است از نظرات مدیران مدارس و نیز جامعه‌شناسان، استادان اخلاق و... بهره بگیریم.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور در پایان، بر بررسی عملکرد بخش‌های مختلف و نیز برنامه‌ریزی برای آینده تأکید کرد.