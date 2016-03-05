به گزارش خبرگزاری مهر، علی طائیزاده در نشست فصلی مدیران استانی حوزههای علمیه خواهران از فعالسازی عملیاتی سامانه کوثرنت در ابتدای سال ۱۳۹۴ خبر داد و اظهار داشت: این سامانه اکنون در رتبه بسیار خوبی در بین شبکههای اجتماعی سازمانی دینی قرار دارد.
وی ادامه داد: اگر کیفیت کاری ما به حوزه دانشآموختگان، استادان و عملکرد مدیریت استانی یا مخاطبان گسترش یابد، شاهد ارتقای بسیار بیشتر در این رتبه خواهیم بود.
طائیزاده یکی از دلایل ارتقای رتبه کوثرنت را رونمایی از سامانه موبایلی کوثرنت دانست و افزود: در سال ۹۴، مرکز فناری اطلاعات مرکز داده و خط تولید نرمافزار موبایل را راهاندازی کرد. آمادهایم کارهای پژوهشی و فرهنگی هر استانی که تمایل داشته باشد، در قالب وبسایت و نرمافزار موبایلی بستهبندی کنیم.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات گفت: با وجود مرکز داده، بسیار راحتتر میتوانیم خدمات مربوط به کلاس آنلاین را ارائه دهیم.
مهندس حجازی، مدیر دفتر ایجاد و گسترش شبکه، با اشاره به اقداماتی که در حوزه شبکه در دستور کار است، تصریح کرد: کوشیدهایم در دو مرحله، شبکه از نظر کمی و کیفی ارتقا دهیم.
وی یکی از زمینههای کاری را تقویت پهنای باند برشمرد و اظهار داشت: بدین منظور، با دو اپراتور موبایل وارد مذاکره شدهایم و بدین ترتیب، پهنای باند برای ارسال و دریافت بهبود خواهیم بخشید. همچنین به منظور ارتقای خدماتدهی به طلاب، با شرکتهای ارائهدهنده این خدمات مذاکره کردهایم. علاوه بر این، در نظر داریم در سال آینده، همه مدیریتهای استانی را به سیستم ویدئوکنفرانس مجهز کنیم.
مهندس کریمخانی مسئول اداره برنامهریزی و ارزیابی، نیز نکاتی درباره ارتقای کیفیت خدمات سختافزاری رایانهای در مدارس علمیه خواهران در سراسر کشور ارائه داد.
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