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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۳۱

دیه‌گو مارادونا:

اگر داخل زمین بودم با مشت «لیونل مسی» را می زدم

اگر داخل زمین بودم با مشت «لیونل مسی» را می زدم

بازیکن افسانه‌ای فوتبال آرژانتین به پاس لیونل مسی به لوییس سوآرس داخل محوطه جریمه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسی ماه قبل در بازی با سلتاویگو که به برتری ۶ بر یک بارسلونا انجامید، در صحنه پنالتی به جای اینکه توپ را یکضرب بزند، آن را به هم تیمی اروگوئه ای خود پاس داد و او این ضربه را به گل تبدیل کرد.

دیه‌گو مارادونا نسبت به این حرکت واکنش نشان داده و گفته اگر در زمین حضور می داشت مسی را با مشت می زد.

وی که در رقابتهای جام جهانی ۲۰۰۶ هدایت تیم ملی آرژانتین و مربیگری مسی را بر عهده داشت در این خصوص اظهار کرد: اگر من داخل زمین بودم با ضربات مشت به این حرکت واکنش نشان می دادم. صرفنظر از اینکه در دسته آ، ب، ث و یا د بازی می کردم. اطمینان داشته باشید که مشت می زدم.

کد مطلب 3573064

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