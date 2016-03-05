اگر داخل زمین بودم با مشت «لیونل مسی» را می زدم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسی ماه قبل در بازی با سلتاویگو که به برتری ۶ بر یک بارسلونا انجامید، در صحنه پنالتی به جای اینکه توپ را یکضرب بزند، آن را به هم تیمی اروگوئه ای خود پاس داد و او این ضربه را به گل تبدیل کرد.

دیه‌گو مارادونا نسبت به این حرکت واکنش نشان داده و گفته اگر در زمین حضور می داشت مسی را با مشت می زد.

وی که در رقابتهای جام جهانی ۲۰۰۶ هدایت تیم ملی آرژانتین و مربیگری مسی را بر عهده داشت در این خصوص اظهار کرد: اگر من داخل زمین بودم با ضربات مشت به این حرکت واکنش نشان می دادم. صرفنظر از اینکه در دسته آ، ب، ث و یا د بازی می کردم. اطمینان داشته باشید که مشت می زدم.