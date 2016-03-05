خداحافظی زارعيان با ملی پوشان/ مربيان اختصاصی برای المپيكی ها 

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیكه قرار بود از امروز تمرينات تيم ملي جودو در مجموعه ورزشي انقلاب آغاز شود خبر از تغيير در كادر فني به گوش رسید.

بر همين اساس و با تصميم سرپرست فدراسيون، ماموريت مجيد زارعيان در تيم ملي جودو پايان يافت و دو مربي اختصاصی وظيفه آماده سازی دو جودوكار المپيكی ایران را برعهده خواهند داشت.

خبرهای رسيده از داخل فدراسيون حاكی از آن است كه حامد ملك محمدی عضو سابق تيم ملي در اوزان ٧٣- و ٨١- كيلوگرم به عنوان مربی اختصاصی سعيد ملايی و مسعود خسروی نژاد جودوكار سابق وزن ١٠٠- كيلوگرم تيم ملی به عنوان مربی اختصاصی جواد محجوب انتخاب شدند.