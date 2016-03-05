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۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۵۶

تغيير در كادر فنی تيم ملی جودو؛

خداحافظی زارعيان با ملی پوشان/ مربيان اختصاصی برای المپيكی ها 

خداحافظی زارعيان با ملی پوشان/ مربيان اختصاصی برای المپيكی ها 

با تصميم سرپرست فدراسيون جودو، دو عضو پيشين تيم ملی جودو به عنوان مربی اختصاصی جودوكاران المپيكی انتخاب و مشغول به كار شدند. 

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیكه قرار بود از امروز تمرينات تيم ملي جودو در مجموعه ورزشي انقلاب آغاز شود خبر از تغيير در كادر فني به گوش رسید. 

بر همين اساس و با تصميم سرپرست فدراسيون، ماموريت مجيد زارعيان در تيم ملي جودو پايان يافت و دو مربي اختصاصی وظيفه آماده سازی دو جودوكار المپيكی ایران را برعهده خواهند داشت. 

خبرهای رسيده از داخل فدراسيون حاكی از آن است كه حامد ملك محمدی عضو سابق تيم ملي در اوزان ٧٣- و ٨١- كيلوگرم به عنوان مربی اختصاصی سعيد ملايی  و مسعود خسروی نژاد جودوكار سابق وزن ١٠٠- كيلوگرم تيم ملی به عنوان مربی اختصاصی جواد محجوب انتخاب شدند. 

کد مطلب 3573220
رضا خسروي

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