به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدو با چهار گلی که در پیروزی ۷ بر یک مقابل سلتاویگو به ثمر رساند شمار گل های خود در رئال مادرید را به عدد ۲۵۲ رساند.

رونالدو اکنون با یک گل بیشتر نسبت به تلمو سارا، گلزن دوم برتر تاریخ رقابتهای لالیگاست. تلمو سارا بازیکن پیشین تیم فوتبال اتلتیک بیلابائو بود که که ۲۵۱ گل برای تیمش به ثمر رسانده بود.

لیونل مسی با ۳۰۵ گل گلزن برتر تاریخ رقابتهای لالیگا محسوب می شود.

رونالدو علاوه بر پشت سر گذاشتن رکورد تلمو سارا، تعداد گل های خود در این فصل را به عدد ۲۷ رساند و از لوییس سوآرس با ۲۵ گل پیشی گرفت.