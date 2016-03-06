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۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۲۸

«العبادی» مطرح کرد؛

تکفیریها در جزیره سامراء در هم پاشیدند/آمادگی برای آزادسازی فلوجه

تکفیریها در جزیره سامراء در هم پاشیدند/آمادگی برای آزادسازی فلوجه

نخست وزیر عراق با اشاره به آمادگی ارتش این کشور برای آغاز عملیات آزادسازی شهر «فلوجه» اظهار داشت: عشایر و نیروهای مردمی نیز در این عملیات مشارکت خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق با بیان اینکه ارتش این کشور برنامه جامعی برای آزادسازی جزیره سامراء دارد، گفت: دولت عراق در عین حال، برنامه کاملی را به منظور آزادسازی شهر فلوجه آماده کرده است. دشمن تکفیری هم اکنون در جریان نبرد جزیره «سامراء» کاملا متلاشی شده است.

نخست وزیر عراق در ادامه اظهارات خود افزود: عشایر عراقی و نیروهای مردمی ساکن شهر فلوجه نقش بسزایی در آزادسازی کامل این شهر ایفا خواهند کرد.

العبادی همچنین با بیان اینکه ارتش عراق همواره در جریان نبرد با تکفیری ها تلاش کرده تا کمترین خسارت ها متوجه غیرنظامیان شود، تصریح کرد: دولت روی نقش عشایر و نیروهای مردمی در عملیات فلوجه حساب کرده است.

گفتنی است، ارتش عراق روز چهارشنبه هفته گذشته عملیات آزادسازی جزیره سامراء از تروریست های داعش را کلید زد.

کد مطلب 3573672

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