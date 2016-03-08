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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۴۴

مدیر اداره بنادر و دریانوری شهید باهنر:

۲۹ هزار مسافر به بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس

۲۹ هزار مسافر به بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس

بندرعباس - مدیر اداره بنادر و دریانوری شهید باهنر گفت: حدود ۲۹ هزار نفر مسافر از طریق مسیرهای دریایی به بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس جابجا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، محمد محسنی ضمن ارایه گزارشی از عملکرد ۱۱ماهه سال ۹۴ اداره بنادر شهید باهنر، گفت: طی این مدت، جابجایی یک میلیون و ۴۴۴ هزار و ۹۲۳ تن کالای غیرنفتی و ۴۲۰ هزار و ۷۴۰ تن کالای نفتی به انجام رسید که در بخش نفتی ۲۲درصد افزایش در این فعالیت ها به ثبت رسید. طی ۱۱ ماهه سال جاری، ۵۳ هزار و ۵۲۸ تن کالای غیر نفتی به این بندر وارد شده که نسبت به سال گذشته ۷۰درصد کاهش داشته است.

به گفته محسنی، برنج، خشکبار، مصالح ساختمانی، خودرو، پارچه، لوازم خانگی و ماشین آلات راهداری از جمله کالاهای وارداتی است که از طریق بندر شهید باهنر روانه بازارهای داخلی کشور می شود.

مدیر اداره بنادر و دریانوری شهید باهنر خاطرنشان کرد: در این مدت، یک میلیون و ۱۸۷ هزار و ۴۲۰ تن کالاهای غیر نفتی و ۱۱۸ هزار و ۳۳۶ تن کالای نفتی از این بندر صادر شد که در بخش کالاهای نفتی ۱۰۱ درصد افزایش داشته است.

این مسئول افزود: مواد شیمیایی، کشاورزی، مواد معدنی، قیر، میوه و تره بار، مواد پروتینی، آهن آلات و مصالح ساختمانی از جمله کالاهای صادراتی است که به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و کشورهای حوزه اقیانوس هند صادر شد. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۸۵ TEU کانتینر یخچالی به امارات عربی متحده صادر شده است.

محسنی از تردد بیش از ۳ هزار و ۴۴ فروند شناور طی سال جاری خبر داد که در زمینه پذیرش شناورهای فلزی ۱۹ درصد افزایش دارد.

مدیر اداره بنادر و دریانوری شهید باهنر رقم مجموع مسافران جابجا شده از طریق بنادر شهید باهنر و شهید حقانی را بالغ بر دو میلیون و ۵۳۸ هزار نفر اعلام کرد و گفت: طی این مدت، حدود ۲۹ هزار نفر مسافر از طریق مسیرهای دریایی به بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس جابجا شدند.

کد مطلب 3576087

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