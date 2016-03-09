آمادگی ۳۳پایگاه امداد ونجات هلال احمردر نوروز/استقرار امداد هوایی

علیرضا مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۳۳ پایگاه امداد و نجات ثابت در هرمزگان وجود داردف اظهار داشت: امسال ۲۰۰ امدادگر و نجاتگر عملیاتی در پایگاه های ثابت، سیار و ساحلی در ایام نوروز به مردم خدمت رسانی خواهند کرد.

وی افزود: از ۳۳پایگاه امدادو نجات هلال احمر در سطح استان ۳ پایگاه ساحلی و ۳۰ پایگاه دیگر مربوط به حوادث جاده ای است که در شمال، غرب، شرق و سایر نقاط استان همراه با دیگر دستگاه خودرو امدادی، به مردم خدمت رسانی خواهند کرد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر هرمزگان گفت: در پایگاه های جاده ای ثابت دو خودروی آمبولانس و نجات وجود دارد که در ایام نوروز یکی از خودرو ها جلوی پایگاه به صورت آماده باش و دیگری در فاصله تعیین شده مستقرخواهد شد تا در مواقع نیاز خدمات بهتری را به مردم ارائه دهند.

مظفری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ایام نوروز امداد هوایی در استان هرمزگان مستقر خواهد شد گفت: با توجه به برنامه ریزی های که از سازمان صورت می گیرد بین ۵ تا ۱۰ روز بالگرد هوایی در استان مستقر خواهد شد و با توجه به اعلام نیاز در شرایط خاص از بالگرد استفاده خواهیم کرد.

وی در خصوص سامانه۱۱۲ ندای امداد و نجات گفت: سامانه ۱۱۲ به دلیل مشکلات نرم افزاری و مخابراتی در حال حاضر قطع است و هموطنان در استان هرمزگان در صورت نیاز می توانند با مرکز جمعیت هلال احمر استان به شماره ۰۷۶۳۳۶۶۱۵۶۵ ارتباط و داخلی ۱۱۲ را شماره گیری کنند. تا با اپراتور پاسخگوی اضطراری ما ارتباط برقرار کرده و از خدمات جمعیت استفاده کنند. این اپراتور پاسخگوی نیاز اضطراری کل استان است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلل احمر هرمزگان بیان داشت: هفته گذشته دوره بازآموزی در بندرلنگه و سیریک برگزار شد و نجاتگران مباحث مربوط به احیای قلبی، کمک های اولیه، خدمات امدادو نجات، رهاسازی و انتقال مصدوم به صورت فشرده مرور کردند.

مظفری از تمام پزشکان، پرستاران و تکنسین های اورژانس خواست در صورت تمایل در ایام نوروز با جمعیت هلال احمر هرمزگان همکاری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: از ۲۵ اسفند ۹۳ تا ۱۵ فروردین ۹۴ مجموع کل حوادث به وقوع پیوسته ۲۷۰ مورد، مجموع کل تیم های عملیاتی اعزام شده ۳۸۷ تیم و مجموع کل آسیب دیدگان ۲ هزار و ۶۳۱ نفر بوده است.