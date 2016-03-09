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۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۲۳

حیدر العبادی: اجازه راهپیمایی مسلحانه را نمی دهیم

حیدر العبادی: اجازه راهپیمایی مسلحانه را نمی دهیم

نخست وزیر عراق طی سخنانی در واکنش به برگزاری راهپیمایی مسلحانه در بغداد به دلیل خطرات امنیتی با آن مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، «حیدرالعبادی» نخست وزیر عراق طی سخنانی اظهار داشت: اجازه برگزاری راهپیمایی مسلحانه نمی دهیم. زیرا این امر امنیت کشور را با خطر مواجه می کند.

بر اساس این گزارش وی در همین راستا افزود: انجام اصلاحات از طریق اعمال سیاست امر واقع و همچنین تهدید کردن امنیت بغداد امکان پذیر نیست. زیرا ما در حال حاضر نیز در معرض خطرات گروه های تروریستی و باقی مانده های نظام سابق هستیم.

نخست وزیر عراق همچنین از آمادگی بالای نیروهای امنیتی عراق نیز تمجید کرد و گفت: این نیروها ضمن انجام وظایف خود، مراقب امنیت تظاهرات کنندگان نیز هستند.

حیدرالعبادی در ادامه خطاب به مردم عراق گفت: سلسله اقداماتی برای پیگیری مفسدین و بازداشت آنها هستیم.

وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: خردمندی به معنای ضعف نیست بلکه انسان باید علاوه بر احساس مسئولیت بالا به مصلحت های بزرگ و منافع کشور نیز فکر کند و نسبت به آنها حساس باشد.

گفتنی است مقتدی صدر رئیس جریان صدر پیش از این از دولت درخواست کرده بود که با تشکیل یک دولت تکنوکرات و متخصص، به انجام اصلاحات در کابینه دولت مبادرت کند.

کد مطلب 3577203

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