حیدر العبادی: اجازه راهپیمایی مسلحانه را نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، «حیدرالعبادی» نخست وزیر عراق طی سخنانی اظهار داشت: اجازه برگزاری راهپیمایی مسلحانه نمی دهیم. زیرا این امر امنیت کشور را با خطر مواجه می کند.

بر اساس این گزارش وی در همین راستا افزود: انجام اصلاحات از طریق اعمال سیاست امر واقع و همچنین تهدید کردن امنیت بغداد امکان پذیر نیست. زیرا ما در حال حاضر نیز در معرض خطرات گروه های تروریستی و باقی مانده های نظام سابق هستیم.

نخست وزیر عراق همچنین از آمادگی بالای نیروهای امنیتی عراق نیز تمجید کرد و گفت: این نیروها ضمن انجام وظایف خود، مراقب امنیت تظاهرات کنندگان نیز هستند.

حیدرالعبادی در ادامه خطاب به مردم عراق گفت: سلسله اقداماتی برای پیگیری مفسدین و بازداشت آنها هستیم.

وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: خردمندی به معنای ضعف نیست بلکه انسان باید علاوه بر احساس مسئولیت بالا به مصلحت های بزرگ و منافع کشور نیز فکر کند و نسبت به آنها حساس باشد.

گفتنی است مقتدی صدر رئیس جریان صدر پیش از این از دولت درخواست کرده بود که با تشکیل یک دولت تکنوکرات و متخصص، به انجام اصلاحات در کابینه دولت مبادرت کند.