شهادت ۳ فلسطینی در قدس و سلفیت/ افزایش شهدای انتفاضه به ۱۹۷ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فلسطین، سه جوان فلسطینی روز چهارشنبه در دو عملیات جداگانه در قدس اشغالی و «سلفیت» در کرانه باختری به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند.

در عملیات اول دو جوان فلسطینی صبح چهارشنبه در تیراندازی نظامیان اسرائیلی در نزدیکی باب الجدید در قدس اشغالی به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت فلسطین هویت این دو شهید را «عبدالملک صالح ابوخروب» ۱۹ ساله و «محمد جمال الکالوتی» ۲۱ ساله از منطقه کفرعقب در شمال قدس اشغالی اعلام کرد.

یک ساعت پس از شهادت دو جوان فلسطینی مذکور، یک جوان فلسطینی نیز به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در نزدیکی پل روستای الزاویه در غرب سلفیت به شهادت رسید. منابع محلی و شاهدان عینی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست مستقر در ورودی روستای الزاویه به زعم اینکه دو فردی که در زیر پل الزاویه مشغول تردد بودند قصد اجرای عملیات با سلاح سرد را دارند به سمت آنها تیراندازی کردند که در پی آن یک فلسطینی دیگر نیز زخمی شد.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت فلسطین هویت این شهید فلسطینی «احمد یوسف اسماعیل عامر» بود. وی ۱۶ ساله و از روستای مسحه در غرب سلفیت بود. در پی این حادثه نظامیان اشغالگر شهرهای نابلس و سلفیت و روستاهای تابع آن را تحت محاصره شدید امنیتی درآورده و تدابیر شدیدی را نیز در قدس اشغالی به اجرا گذاشتند.

لازم به ذکر است که روز سه شنبه نیز چهار فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در سرزمین های اشغالی به شهادت رسیدند. با شهادت این سه فلسطینی طی روز چهارشنبه شمار شهدای انتفاضه قدس از ابتدای ماه اکتبر ۲۰۱۵ تاکنون به ۱۹۷ شهید رسید که ۵۱ نفر از آنها از ابتدای سال ۲۰۱۶ به شهادت رسیده اند.