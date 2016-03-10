آرامش صنفی در خیابان جمهوری/تشکر کسبه خیابان جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظورساماندهی دست فروش ها که طی روزهای اخیر تعداد آن ها در راسته های تجاری و مراکز خرید بخش مرکزی شهر تهران روبه افزایش رفته بود و اعتراض کسبه خیابان جمهوری نسبت به سد معبر بساط گستران و بر هم زنندگان نظم شهری از سوی شهرداری منطقه ۱۱ با همکاری نیروهای شهربان و نیروی انتظامی نسبت به جمع آوری و هدایت دست فروشان به سمت خیابان شهید برادران مظفر اقدام شد.

بر اساس این گزارش طی ۳ روز گذشته ضمن اطلاع رسانی به دست فروشان خیابان جمهوری و ولی عصر (عج) مبنی بر ممنوعیت قانونی بساط گستری از ایجاد سد معبر و فعالیت دست فروشان در سطح محدوده ممانعت به عمل آمد. ضمن این که به منظور کمک به شهروندان دست فروش خیابان شهید برادران مظفر که در نزدیکی خیابان جمهوری این افراد برای و مراکز خرید قرار دارد تا شب عید برای بساط گستری این افراد در نظر گرفته شده است.