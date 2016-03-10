شاهد كارهای نو و جديدی در مترو هستيم

به گزارش خبرگزاری مهر محسن نايبي مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران در اين مراسم كه با حضور عوامل فيلم باديگارد، هادي ساعي عضو شوراي شهر و مسولان و كاركنان شركت بهره برداري مترو تهران برگزار شد؛ ضمن تسليت ايام فاطميه اظهار داشت: كشور ايران به عنوان پايتخت جهان شيعه از امنيت كامل برخوردار است و اين در شرايطي است كه در بيشتر كشورهاي منطقه حوادث ناگواري رخ داده است.

وي با تاكيد بر اينكه ما اين امنيت را مديون شهداي مدافع حرم هستيم افزود: اگر اين پاسداران نبودند كشور عزيزمان هم اكنون درگير جنگ در مرزها بود.

دكتر نايبي از عوامل فيلم ارزشمند باديگارد تقدير كرد و گفت: من اين فيلم را يكبار در جشنواره ديدم اما همان موقع هم به خانواده ام گفتم كه يكبار براي ديدن اين فيلم كافي نيست و حتما بايد بار ديگر آن را ببينيم.

حاتمي كيا: مترو بار بزرگي را از دوش كشور برداشته است

در ادامه اين مراسم ابراهيم حاتمي كيا به اقدامات فرهنگي مترو در ايستگاه ها اشاره كرد و گفت: شاهد كارهاي نو و جديدي در مترو هستيم و من از اين اقدامات كه بار بزرگي را از دوش كشور برداشته است، تشكر مي كنم.

كارگردان فيلم باديگارد خاطر نشان كرد: خوشحالم كه دوباره با پرويز كار كردم وقتي اين رخش سينما در قاب دوربين قرار مي گيرد با انرژي بالايي ظاهر مي شود.

پرويز پرستويي هم با قدرداني از ابراهيم حاتمي كيا گفت: خوشحالم كه دوباره اين فرصت در اختيار من قرار گرفت تا با اين كارگردان بزرگ همكاري كرده و با اين اثر فاخر عشق بازي كنم.

وي به حادثه اي كه در حين فيلم باديگارد براي كتفش رخ داده بود اشاره و خاطر نشان كرد: دكتر سهراب كيهاني با انجام عمل جراحي حساس دوباره سلامتي را به من بازگرداند و من به اين خاطر به وي بسيار مديونم. پرستويي هديه خود را به اين پزشك تقديم كرد.

در ادامه با كامران نجف زاده يكي ديگر ازبازيگران فيلم باديگارد كه به علت ماموريت كاري در آمريكا به سر مي برد به صورت تلفني ارتباط گرفته شد. نجف زاده ضمن تشكر از شركت بهره برداري مترو تهران براي برگزاري اين مراسم گفت: بازي در كنار بازيگران بزرگ اين فيلم و كارگردان قدري چون ابراهيم حاتمي كيا براي من افتخار بزرگي بود.

وي افزود: هر چند به دليل سفر كاري به آمريكا هنوز موفق به تماشاي اين فيلم نشدم اما هنگامي كه در پشت صحنه بودم، ديدم كه اين اثر از غنا بالايي برخوردار است.