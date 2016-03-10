زنان و سیاست در گفتگوی «۱۸۰ درجه» شبکه افق

به گزارش خبرگزاری مهر، «زنان و سیاست» موضوع مناظره این هفته «۱۸۰ درجه» شبکه افق خواهد بود و طبیب زاده، دانشور، فلاحتی و الهیان مهمانان این برنامه هستند.

همچنین گفتگوهایی نیز با سوزان پوزل و برتا تاینا از زنان فعال سیاسی در آمریکا در این برنامه پخش خواهد شد.

قرار است در این گفتگوها به سوالات مختلفی پاسخ داده شود از جمله اینکه زنان در چه مراحلی از زندگی و در چه جاهایی باید تجربه حضور سیاسی در جامعه را پیدا کنند و اینکه چه تفاوتی میان زن و مرد در عرصه سیاست وجود دارد.

فعالیت مدنی زنان در ایران از سال ۱۲۸۵ و با جنبش مشروطه آغاز شد. از آن زمان تاکنون زنان بسیاری در تاریخ ایران دخیل بوده اند و توانسته اند تغییرات و تحولات مهمی را آغاز کنند.

در دوران مبارزات سیاسی پیش از انقلاب هم، زنان بی شماری دوشادوش مردان علیه رژیم شاه به پا خاستند و توانستند نهال انقلاب را به ثمر برسانند.

حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز همواره بر جایگاه ارزشی و معرفتی زنان در جامعه تاکید داشتند، نگاه ویژه به نقش زنان در واقع مبین فلسفه وجودی زن در نظام آفرینش و جایگاه او در اسلام و نظام جمهوری اسلامی است.

سید مرتضی فاطمی تهیه کنندگی و سردبیری این برنامه را بر عهده دارد.

ششمین قسمت مجله تلویزیونی «۱۸۰ درجه» ساعت ۱۹ روز جمعه ۲۱ اسفند از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۲۴ و همچنین ۱۰ و ۱۵.۳۰ روز شنبه هفته آینده به روی آنتن می رود.