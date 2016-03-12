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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۱۴

هفته بیست و نهم سری آ؛

رکورد شکنی بوفون در شب پیروزی یوونتوس

رکورد شکنی بوفون در شب پیروزی یوونتوس

دروازه‌بان تیم فوتبال یوونتوس در جدال مقابل سامپدوریا رکورد دینوزوف را شکست.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس در هفته بیست و نهم رقابتهای سری آ برابر سامپدوریا قرار گرفت و در حالی که بسیاری از بازیکنان اصلی خود را در اختیار نداشت با حساب یک بر صفر این تیم را شکست داد.

پائولو دیبالا در دقیقه ۳۶ زننده تنها گل این دیدار بود. یووه با این برد ۶۷ امتیازی شد و با ۶ امتیاز اختلاف نسبت به ناپولی در صدر جدول جایگاه خود را مستحکم تر کرد.

جی جی بوفون، دروازه‌بان تیم یوونتوس هم در این دیدار با بسته نگه داشتن دروازه خود رکورد دینوزوف را در کلین شیت شکست. کاپیتان یووه در فاصله ۴ دقیقه ای تا رکورد بسته نگه داشتن دروازه خود در دیدارهای متوالی در تاریخ سری آ قرار دارد و اگر بیشتر از ۴ دقیقه در دیدار بعدی یوونتوس دروازه خود را بسته نگه دارد رکورد تاریخ سری آ را که در اختیار روسی است، می شکند.

کد مطلب 3578423

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