دیوار مهربانی به منطقه ۱۷ رسید/امضای تفاهم نامه برای تحویل پسماند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج مرشدلو با اشاره به این که این ناحیه ۲ کیلومتر مربع وسعت و جمعیتی بالغ بر ۸۸ هزار نفر در آن ساکن هستند،گفت: زیرساخت ها و فرهنگ سازی های لازم در موضوع تفکیک زباله از مبدا و خط سفید به صورت کامل در سطح این ناحیه صورت گرفته است.

مرشدلو در ادامه افزود: خط کشی معابر، اصلاح بلوک های عابر پیاده، همسطح سازی دریچه ها و اصلاح، بازسازی و نوسازی آسفالت معابر، نصب چراغ و علائم ترافیکی و... از جمله موضوعاتی است که در اجرای خط سفید به انجام رسیده است.

وی به اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در این منطقه اشاره داشت و گفت:در بحث کمپین آسمان آبی زمین پاک تفکیک زباله از مبدا و خط سفید را در دستور کارمان قرار دادیم و طرح تفکیک زباله از مبدا را در بین پرسنل شهرداری این ناحیه به مدت ۲۰ هفته اجرایی کردیم.

مرشدلو با بیان این که در بحث کمپین آسمان آبی زمین پاک آموزش چهره به چهره در بحث خط سفید آموزش به رانندگان شهرداری، پیمانکاران، آموزش رانندگان آژانس های سطح منطقه در حال انجام است، تصریح کرد:با برنامه ریزی های لازم و به صورت جهادی تیم شهریاران جوان به آموزش چهره به چهره شهروندان ناحیه می پردازند.

شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۷ به اهمیت فرهنگ سازی در مدارس و مساجد پرداخت و گفت:بنابر تاکیدات شهردار محترم تهران اقداماتمان در این موضوعات مسجد محور و محله محور است و کارهای بسیار خوبی نیز در مدارس این محدوده به انجام رسانده ایم.

وی تصریح کرد:استفاده از ظرفیت شهرداران مدارس در چند سال گذشته نیز در بحث تفکیک زباله از مبدا نیز یکی از طرح های موفق ما در این زمینه بوده است.همچنین برای تشویق دانش آموزان و فرهنگ سازی در مدارس کتب و دفاتر فرسوده را تحویل و در ازای آن برگه A۴ ، مداد رنگی و... به آنها داده می شود.

مرشدلو در ادامه اذعان داشت:در راسته های تجاری و مراکز اداری هم خودروهای ویژه ای را برای جمع آوری زباله پیش بینی کرده ایم.همچنین با مدارس، مساجد، سراهای محله، دفاترخدمات الکترونیک، کانون های سطح منطقه نیز تفاهم نامه ای را به امضا رسانده ایم که پسماند خشک خود را به خودروهای ویژه تحویل دهند.

مرشدلو با اشاره به این که در این ناحیه ۴ سرای محله فعال است، افزود:اقدامات بسیار خوبی در سراهای محلات انجام شده است از جمله جمع آوری درب های بطری برای خرید ویلچر، تشویق مردم برای تحویل پسماند خشک و ثبت نام رایگان آن در کلاس هایی که در سرای محلات دایر است.

به گفته مرشدلو دیوار مهربانی نیز با شعار «نیاز نداری بذار، نیاز داری بردار» در راستای کمک به نیازمندان در ۴ سرای محله این ناحیه برپا گردیده است.

شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۷ در ادامه اذعان داشت:بنابر اعلام رسمی سازمان مدیریت پسماند منطقه ۱۷ در بحث تفکیک زباله از مبدا جزو بهترین های مناطق تهران محسوب می شود.

وی در خصوص میزان زباله تولیدی در این ناحیه، گفت:روزانه در ناحیه ۳ بیش از ۵۰ تن زباله جمع آوری می شود که البته این میزان در اواخر اسفندماه با نزدیک شدن به ایام عید و خانه تکانی افزایش می یابد.

به گفته مرشدلو زباله های سطح این ناحیه روزانه سه بار جمع آوری می شود اما باید با فرهنگ سازی در بین شهروندان میزان جمع آوری زباله را به یکبار کاهش دهیم و برای تحقق این امر نیازمند مشارکت آنان هستیم.