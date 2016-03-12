جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز شنبه در بازار یک میلیون و ۱۱ هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و ۹ هزار تومان، نیم سکه ۵۲۹ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۹۲ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۳ هزار و ۳۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۱ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۳۷ تومان، هر یورو را ۳۸۲۵ تومان، هر پوند را ۴۹۵۲ تومان، لیر ترکیه ۱۲۱۵ تومان و درهم امارات را ۹۴۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)