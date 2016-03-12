حکم رهبر انقلاب جایگاه حوزه خراسان را ارتقا داد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترک مسئولان حوزه علمیه خراسان با مدیر جدید این حوزه در مركز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار شد.

در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام محمدباقر فرزانه، دبیر شورای عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به حكم مقام معظم رهبری، اظهار داشت: حكم رهبر معظم انقلاب، یک بسته جدید برای حوزه علمیه خراسان است كه هوشمندانه و با دقت صادر شده است.

دبیر شورای عالی حوزه علمیه خراسان تصریح كرد: با عنایت به اینكه رهبر معظم انقلاب در پیامشان حوزه علمیه كهن خراسان را مستقل معرفی كردند، شایسته است با ظرفیت‌های موجود از این فرصت حداكثر استفاده شود.

وی با اشاره به اینكه در حوزه علمیه خراسان استعدادهای جوان بسیاری وجود دارد كه با تلاش و كار فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند، بیان كرد: تلاش همراه با اخلاص در راه قرآن می‌‌تواند كمك كننده ادامه مسیر باشد.

وی خاطرنشان كرد: اقدام مقام معظم رهبری ‌نسبت به حوزه علمیه خراسان یک ارتقا جایگاه تعیین‌كننده است كه در متن پیام نیز به این مهم اشاره شده است.

در ادامه حجت‌الاسلام سید مصباح عاملی ضمن تجلیل از بیش از ۳۰ سال مدیریت مدبرانه آیت‌الله واعظ طبسی در ارتقای جایگاه حوزه علمیه خراسان به عنوان دومین حوزه علمیه جهان تشیع، با اشاره به حمایت‌های حجت‌الاسلام فرزانه به عنوان دبیر شورای عالی حوزه علمیه خراسان، اظهار كرد: در ادامه این مسیر تعالی حوزه خراسان، قطعاً همراهی ایشان و سایر اعضای شورا در راستای پاسخ مثبت به رهبر معظم انقلاب راه را هموار خواهد كرد.

وی با بیان اینكه در حكم مقام معظم رهبری، ارتقا حوزه علمیه خراسان مد نظر گرفته شده است، ابراز كرد: ارتقای حوزه علمیه خراسان كار را برای شورای عالی و همكاران در این حوزه بزرگ، سنگین خواهد كرد.

حجت‌الاسلام عاملی ضمن ابراز خرسندی از اینكه حكم شورای عالی حوزه خراسان از دست مقام معظم رهبری دریافت شد، گفت: سعی و تلاش بر این است كه به لحاظ كمی و كیفی از ظرفیت‌های موجود حداكثر بهره برداری صورت گیرد تا حوزه علمیه خراسان به انتظارات معظم له جامعه عمل بپوشاند.