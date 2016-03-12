دشمن فرهنگ شهادت را نشانه رفته است/ باید به خانواده شهدا توجه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی ظهر شنبه در دیدار با روسای بنیاد شهید و امور ایثارگران ورامین، پیشوا و قرچک، با گرامیداشت روز شهید اظهار داشت: شهدا رفتند تا امروز ملت ایران و همه مسئولان در آسایش و امنیت به سر ببرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: امروز توجه ویژه به خانواده معظم شهدا و ایثارگران و حل دغدغه و مشکلات انان از وظائف مهم بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

وی ادامه داد: باید همه توان و ظرفیت موجود برای خدمت رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران به کار گرفته شود، چرا که آنان حق بزرگی بر گردن همه ملت ایران دارند.

نقوی حسینی اضافه کرد: شهدا با تقدیم خون مطهرشان سبب عزت ایران اسلامی شدند که امروز به عنوان الگویی در میان ملت های آزادی خواه جهان می درخشد.

وی گفت: بنده در دوران چهار سال آینده نمایندگی خود به تمامی خانواده معظم شهدا و ایثارگران منطقه سر خواهم زد و آن را وظیفه خود می دانم.

وی تأکید کرد: امروز دشمن تلاش دارد تا به وسیله ابزارهای مختلف اجازه ندهند تا فرهنگ شهید و شهادت در جامعه گسترش پیدا کند و در این راستا همه ما رسالت خطیری را بر دوش داریم.