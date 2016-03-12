آمادگی نیروهای شهری در ۵۰ نقطه شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی روحانی معاون امور شهری و محیط زیست گفت: تجهیز نیروهای مقابله با حوادث چهارشنبه سوری به دستگاه های مورد نیاز مانند دستگاه های خاموش کننده در برنامه های کاری نیروهای شهری قرار دارد.

وی افزود: برای کاهش حوادث چهارشنبه سوری کارگاه های آموزشی کمکهای اولیه، اطفای حریق، امداد و نجات برگزار می شود.

روحانی خاطرنشان کرد: جمع آوری سطل های زباله پلاستیکی و زباله های حجیم منازل مسکونی و اماکن تجاری در دوره های زمانی بسیار کوتاه انجام می شود.

معاون امور شهری و محیط زیست با اشاره به برنامه ریزی و تمهیدات لازم برای چهارشنبه آخر سال ابراز کرد: سازمان های اجرایی مانند آتش نشانی، هلال احمر و شهرداری با تمام ظرفیت برای این روز در آماده باش کامل قرار گرفته است و امسال از داوطلبان آموزش دیده مردمی در چهارشنبه آخر سال بهره مند خواهیم شد.

وی افزود: در ایام پایانی سال، نیروهای این سازمان با شناسایی نقاط حادثه خیز در این نقاط مستقر و به شهروندان ارائه خدمات خواهند داشت.