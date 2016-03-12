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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۴۰

به منظور مقابله با حوادث چهارشنبه آخر سال صورت می‌گیرد؛

آمادگی نیروهای شهری در ۵۰ نقطه شمال تهران

آمادگی نیروهای شهری در ۵۰ نقطه شمال تهران

در آستانه برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال، نیروهای اجرایی شهرداری منطقه ۳، ایستگاه های آتش نشانی، هلال احمر و ... در ۵۰ نقطه حساس این منطقه استقرار می یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی روحانی معاون امور شهری و محیط زیست گفت: تجهیز نیروهای مقابله با حوادث چهارشنبه سوری به دستگاه های مورد نیاز مانند دستگاه های خاموش کننده در برنامه های کاری نیروهای شهری قرار دارد.

وی افزود: برای کاهش حوادث چهارشنبه سوری کارگاه های آموزشی کمکهای اولیه، اطفای حریق، امداد و نجات برگزار می شود.

روحانی خاطرنشان کرد: جمع آوری سطل های زباله پلاستیکی و زباله های حجیم منازل مسکونی و اماکن تجاری در دوره های زمانی بسیار کوتاه انجام می شود.

معاون امور شهری و محیط زیست با اشاره به برنامه ریزی و  تمهیدات لازم برای چهارشنبه آخر سال ابراز کرد: سازمان های اجرایی مانند آتش نشانی، هلال احمر و شهرداری  با تمام ظرفیت برای این روز در آماده باش کامل قرار گرفته است و امسال از  داوطلبان آموزش دیده مردمی در چهارشنبه آخر سال بهره مند خواهیم شد.

وی افزود: در ایام پایانی سال، نیروهای این سازمان با شناسایی نقاط حادثه خیز در این نقاط مستقر و به شهروندان ارائه خدمات خواهند داشت.

کد مطلب 3579055
سیامک صدیقی

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