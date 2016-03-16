  1. هنر
  2. سینمای جهان
۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۰۲

بر اساس داستان واقعی

جولیا رابرتز دوباره در یک درام جنایی بازی می‌کند

جولیا رابرتز دوباره در یک درام جنایی بازی می‌کند

جولیا رابرتز در یک درام جنایی با نام «لوکوموتیو ران» جلوی دوربین می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «لوکوموتیو ران» که با تمرکز بر یک شخصیت واقعی ساخته می‌شود، یادآور فیلم «ارین براکویچ» است که درباره یک شخصیت واقعی بود و رابرتز ۱۶ سال پیش برای بازی در این فیلم جایزه اسکار و بفتا را از آن خود کرد.

این بازیگر پرطرفدار در فیلم جدیدش در نقش وکیل مدافع مجرمی به نام داریوس مک‌کالم نقش‌آفرینی می‌کند. موکل او که مبتلا به سندرم آسپرگر بود، با جعل هویت کارکنان سیستم حمل‌ونقل عمومی نیویورک بارها کنترل قطارهای شهری را به دست گرفته بود.

زندگی این شخصیت تاکنون موضوع چندین فیلم مستند شده است.

فیلمنامه این فیلم را سایمون استفنسن نوشته است و گروه گاتهام تهیه‌کننده فیلم است. هنوز کارگردانی برای ساخت فیلم انتخاب نشده است.

رابرتز که فیلم‌های «هیولای پول» به کارگردانی جودی فاستر و «روز مادر» به کارگردانی گری مارشال را در نوبت پخش دارد، سال ۲۰۱۵  با فیلمی با عنوان «راز چشم‌هایشان» به سینماها ‌آمد. او در آن فیلم با نیکول کیدمن هم‌بازی بود و در کمال تعجب فیلم اصلا موفق ظاهر نشد.

کد مطلب 3580969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها