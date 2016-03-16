به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «لوکوموتیو ران» که با تمرکز بر یک شخصیت واقعی ساخته میشود، یادآور فیلم «ارین براکویچ» است که درباره یک شخصیت واقعی بود و رابرتز ۱۶ سال پیش برای بازی در این فیلم جایزه اسکار و بفتا را از آن خود کرد.
این بازیگر پرطرفدار در فیلم جدیدش در نقش وکیل مدافع مجرمی به نام داریوس مککالم نقشآفرینی میکند. موکل او که مبتلا به سندرم آسپرگر بود، با جعل هویت کارکنان سیستم حملونقل عمومی نیویورک بارها کنترل قطارهای شهری را به دست گرفته بود.
زندگی این شخصیت تاکنون موضوع چندین فیلم مستند شده است.
فیلمنامه این فیلم را سایمون استفنسن نوشته است و گروه گاتهام تهیهکننده فیلم است. هنوز کارگردانی برای ساخت فیلم انتخاب نشده است.
رابرتز که فیلمهای «هیولای پول» به کارگردانی جودی فاستر و «روز مادر» به کارگردانی گری مارشال را در نوبت پخش دارد، سال ۲۰۱۵ با فیلمی با عنوان «راز چشمهایشان» به سینماها آمد. او در آن فیلم با نیکول کیدمن همبازی بود و در کمال تعجب فیلم اصلا موفق ظاهر نشد.
