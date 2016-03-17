۱۰۰ تیم عملیاتی برای روانسازی ترافیک گیلان در آماه باش هستند

سرهنگ تیمور شهیدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان از ابتدای اسفندماه در آماده باش کامل است، اظهار کرد: تمام تلاش پلیس راهور در سطح استان بر این است که با همکاری مردم، ترافیک روانی را در سطح خیابان ها ایجاد کند.

وی با اشاره به حضور نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی در خیابان ها و جاده ها گفت: با توجه به شلوغی روزهای پایانی سال و تردد فراوان مردم در خیابان های هسته مرکزی شهرها به ویژه در رشت، تمامی پرسنل راهنمایی و رانندگی در خیابان ها حضور موثر دارند تا ترافیک روانی را برای شهرها رقم بزنیم.

سرهنگ شهیدی مقدم افزود: با توجه به اشباع خیابان های رشت و شهرهای شلوغ استان و همینطور ظرفیت پایین پارکینگ ها به ویژه در مرکز گیلان، اولویت کار پلیس با هدایت ناوگان عمومی و جلوگیری از پارک های دوبل در این خیابان ها است.

رئیس پلیس راهور گیلان با بیان اینکه با جلسات مشترک با دستگاه های ذی ربط تلاش شده که مدییت بهتری نسبت به ترافیک در شهرهای شلوغی همچون رشت در این روزها صورت گیرد اظهار کرد: در شورای ترافیک شهرستان و همینطور جلساتی که در استانداری تشکیل شده، پیش بینی های لازم برای مدیریت ترافیک در تعطیلات نوروزی اندیشیده شده است.

به گفته وی تاکید پلیس راهنمایی و رانندگی استان بر فعالیت شبانه روزی پارکینگ ها و همینطور نظارت بیشتر شهرداری ها بر عبور و مرور ناوگان حمل و نقل عمومی متمرکز است.

سرهنگ شهیدی مقدم به احتمال تقلیل ساعات اجرای طرح محدوده ترافیک در سطح شهر رشت اشاره و بیان کرد: در صورت ضرورت، احتمال دارد که نسبت به کاهش ساعات اجرای طرح محدوده ترافیک در شهر رشت تصمیمات لازم اتخاذ شود.

این مسئول از شهروندان خواست تا در روزهای پایانی سال به دلیل شلوغی خیابان ها تا حد امکان از وسایل نقلیه عمومی برای تردد در شهرها استفاده کنند و افزود: جلب رضایت مردم در روزها و شب های شلوغ پایان سال و همینطور تعطیلات نوروزی با همکاری مردم و هدایت پلیس رقم می خورد.