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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۴۹

لیونل مسی:

بارسلونا فراتر از من، لوییس سوارس و نیمار است

بارسلونا فراتر از من، لوییس سوارس و نیمار است

مهاجم آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا گفت موفقیت این تیم فقط به مثلث خط هجومی تیم محدود نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا ۳۸ بازی است که طعم شکست را نچشیده است. این تیم چهارشنبه شب با نتیجه ۳ بر یک مقابل آرسنال به برتری رسید تا در مجموع دو دیدار برگشت با حساب ۵ بر یک راهی یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا شود.

لیونل مسی در ۳۷ رقابت اروپایی این فصل ۳۷ گل به ثمر رسانده و ۱۵ پاس گل داده است. با این حال می گوید چیزی را کم اهمیت نمی گیرد.

وی گفت: فکر نمی کنم موفقیت بارسلونا تنها به خط حمله تیم بستگی داشته باشد. تیم ما فراتر از این سه بازیکن است. ما بازیکنان تاثیرگذاری داریم که این بدین معنی است که موفقیت ما به سه بازیکن خط حمله محدود نمی شود.

مسی ادامه داد: می خواهیم به موفقیت خود قدم به قدم ادامه دهیم و در نهایت به همه اهدافی که داریم دست پیدا کنیم.

مهاجم آرژانتینی بارسا در ارتباط با قرعه کشی روز جمعه مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان گفت: ما با هر تیمی هم قرعه شویم آن را می پذیریم. بالاخره راهی جز این نیست که شما با یکی از تیم ها هم قرعه شوید. به هر تیمی بخوریم دشوار است اما مهم نیست چون خیلی آماده ایم.

 

کد مطلب 3582583

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