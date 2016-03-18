العبادی: پرچم عراق به زودی در «موصل» به اهتزاز درخواهد آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق از آغاز قریب الوقوع عملیات آزادسازی شهر «موصل» در استان نینوا خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: به زودی شاهد به اهتزاز درآمدن پرچم عراق در شهر «موصل» خواهیم بود.

العبادی همچنین ضمن انتقاد تلویحی از اقدام آمریکایی ها در اعمال فشار برای کنار گذاشتن نیروهای مردمی از نبرد با داعش، تصریح کرد: کسی حق ندارد برای ما درباره کسانی که در نبرد با داعش مشارکت می کنند، تعیین تکلیف کند.

نخست وزیر عراق با بیان اینکه دولت و ملت این کشور هیچ هراسی از جنایت های هولناک داعش ندارند، اظهار داشت: پیروزی ها و دستاوردهای اخیری که حاصل شده است، نقطه عطفی در تحولات میدانی عراق محسوب می شوند.

العبادی با بیان اینکه عراق به پیروزی نهایی بر تروریست های داعش نزدیک می شود، گفت: به همان میزان که دستاوردهای ارتش بیشتر می شود، شایعات علیه دولت نیز بیشتر می شود.

نخست وزیر عراق در بخش دیگری از سخنان خود، برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز مردم برای تسریع در روند اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد را حق طبیعی شهروندان عراقی خواند و اظهار داشت: پایبندی به قوانین در تظاهرات و جلوگیری از تظاهرات مسلحانه بسیار ضروری است.